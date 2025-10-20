NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

octubre 20, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Amy Rey recordó cómo pasó de tener un canal de maquillaje con pocos seguidores a convertirse en una de las creadoras digitales más virales de Latinoamérica.

La creadora de contenido Amy Rey habló en el programa On The Road con Mauro Giraldo sobre su inesperado salto a la fama y cómo un simple video personal la catapultó al éxito digital.

o

Desde las calles de Nueva York, la influencer contó detalles de su trayectoria y del camino que la llevó a convertirse en una de las voces más populares del entretenimiento en redes sociales.

“Yo soy abogada… me gusta mucho el tema del maquillaje, entonces yo tenía un canal de YouTube donde hacía maquillaje, pero nadie me veía”, recordó entre risas.

Sin embargo, su carrera dio un giro en 2020, cuando decidió compartir un storytime sobre cómo un exnovio con el que llevaba 8 años la había engañado.

“Subí la historia sin saber el impacto que tendría… se volvió súper viral en muchos países, noticieros, periódicos, en todas las redes sociales”, explicó. En cuestión de horas, el video rompió récords de visualizaciones y cambió su vida por completo. “En un día llegué a un millón de seguidores”, contó sorprendida.

A partir de ese momento, Amy encontró una conexión directa con su público. Las personas querían escuchar más de sus historias, y ella decidió hacer de eso su sello personal.

o

Hoy, Amy Rey es una de las creadoras digitales más seguidas de la región, con más de seis millones de seguidores en TikTok, además de una fuerte presencia en Instagram, Meta y YouTube, donde supera el millón de seguidores.

Su éxito, asegura, se basa en la autenticidad y en mantener una conversación constante con su comunidad. “Lo que más valoro es poder conectar con la gente desde algo real”, concluyó durante la entrevista.

Nuevo presidente de Bolivia | Foto EFE
Bolivia

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Gustavo Petro en Washington en 2023 - Foto EFE
Gustavo Petro

"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

ITALIA: Cardenal Pietro Parolin - 70 años / Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

El contundente discurso del Cardenal Pietro Parolin por la liberación de los presos políticos en Venezuela: "Sólo así tu luz brillará en las tinieblas"

Donald Trump - AFP
Crisis EE. UU. - Colombia

Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y lanza de nuevo duros cuestionamientos a Petro: "Tienen el peor presidente de su historia, es un lunático"

Elecciones

Rodrigo Paz fue elegido presidente de Bolivia tras derrotar en segunda vuelta a Jorge ‘Tuto’ Quiroga

