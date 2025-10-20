De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

La creadora de contenido Amy Rey habló en el programa On The Road con Mauro Giraldo sobre su inesperado salto a la fama y cómo un simple video personal la catapultó al éxito digital.

Desde las calles de Nueva York, la influencer contó detalles de su trayectoria y del camino que la llevó a convertirse en una de las voces más populares del entretenimiento en redes sociales.

“Yo soy abogada… me gusta mucho el tema del maquillaje, entonces yo tenía un canal de YouTube donde hacía maquillaje, pero nadie me veía”, recordó entre risas.

Sin embargo, su carrera dio un giro en 2020, cuando decidió compartir un storytime sobre cómo un exnovio con el que llevaba 8 años la había engañado.

“Subí la historia sin saber el impacto que tendría… se volvió súper viral en muchos países, noticieros, periódicos, en todas las redes sociales”, explicó. En cuestión de horas, el video rompió récords de visualizaciones y cambió su vida por completo. “En un día llegué a un millón de seguidores”, contó sorprendida.

A partir de ese momento, Amy encontró una conexión directa con su público. Las personas querían escuchar más de sus historias, y ella decidió hacer de eso su sello personal.

Hoy, Amy Rey es una de las creadoras digitales más seguidas de la región, con más de seis millones de seguidores en TikTok, además de una fuerte presencia en Instagram, Meta y YouTube, donde supera el millón de seguidores.

Su éxito, asegura, se basa en la autenticidad y en mantener una conversación constante con su comunidad. “Lo que más valoro es poder conectar con la gente desde algo real”, concluyó durante la entrevista.