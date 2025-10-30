NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Enrique Iglesias

Enrique Iglesias se conmueve y comparte curioso gesto que tuvo una mujer al verlo por casualidad desde ventana del carro del lado en medio del tráfico

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El cantante español Enrique Iglesias (EFE)
El hijo del también cantante Julio Iglesias viajará a Emiratos Árabes Unidos después de ofrecer dos conciertos en India.

El cantante español Enrique Iglesias se conmovió por una situación que le sucedió mientras se encontraba en un trancón en la ciudad de Mumbai, India, en su camino al escenario en el que tiene programado un concierto este jueves.

Iglesias, que regresa a India después de 13 años, captó el momento en el que una mujer, sentada en un carro que estaba al lado del suyo en medio de la congestión vehicular, lo vio por casualidad.

La mujer se mostró emocionada e hizo varios gestos para saludar y luego se quedó pasmada como contemplando a Iglesias.

“Tráfico en Mumbai camino al show”, escribió el cantante español en la descripción de la publicación en la que expuso el video mediante su perfil oficial de la red social Instagram.

El video provocó diversas reacciones entre fanáticas del cantante. “Estoy tan celosa” y “ella es muy afortunada”, fueron algunos de los comentarios.

Este jueves, el afamado cantante se presenta por segunda vez en India luego de un concierto que tuvo lleno total el miércoles en el MMRDA Grounds ante 60.000 personas.

El hijo del también cantante Julio Iglesias viajará a Emiratos Árabes Unidos después de sus dos conciertos en Mumbai. Allí se presentará concretamente en el Etihad Arena el próximo sábado 1 de noviembre.

Enrique Iglesias, cabe resaltar, tiene una carrera artística de más de tres décadas en las que ha emocionado a sus seguidores con éxito como ‘Héroe’, ‘Nunca te olvidará’ y ‘Quizás’.

Tras sus dos actuaciones en la India, Enrique Iglesias viajará a los Emiratos Árabes, concretamente a Abu Dabi, para ofrecer un concierto en el Etihad Arena el próximo sábado, 1 de noviembre.

