Escándalo en la familia real británica: el príncipe Andrés renunció a su título real en medio de polémicos señalamientos

En medio de los escándalos en su contra, especialmente el de su amistad con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein, el príncipe británico Andrés renunció este viernes a su título real.

A través de un comunicado, el hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del actual rey Carlos III, aseguró que tomó la determinación tras sostener un diálogo con su familia.

"Tras conversar con el rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", expresó en el texto.

Y agregó: "He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país".

Con su determinación, el integrante de la familia real británica pierde su título de duque de York con efecto inmediato.

De 65 años, Andrés cayó en desgracia por su cercanía con Epstein, el financiero estadounidense que fue encontrado muerto en la cárcel en 2019 antes de poder haber sido juzgado por delitos sexuales.

Antes de renunciar a su título nobiliario, el tercer hijo de la extinta reina británica ya se había alejado de la vida pública luego de una escandalosa entrevista en 2019, en la cual no mostró arrepentimiento alguno por su cercanía con el delincuente sexual estadounidense ni la menor empatía por las víctimas.

Desde noviembre de ese año, Andrés no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022. Sin embargo, conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

Nuevas revelaciones sobre la relación del príncipe Andrés con Epstein

El tema de la amistad de Andrés de York con Jeffrey Epstein siguen saliendo a la luz debido a la próxima publicación de un libro póstumo.

En el texto, la estadounidense Virginia Giuffre revela los encuentros que asegura haber tenido con él cuando tenía solo 17 años.

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en el año 2021.

Cabe mencionar que Andrés siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras el pago de muchos millones de dólares.