NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Príncipe Andrés

Escándalo en la familia real británica: el príncipe Andrés renunció a su título real en medio de polémicos señalamientos

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El príncipe Andrés y el rey Carlos III - AFP
El príncipe Andrés y el rey Carlos III - AFP
En un comunicado, Andrés de York aseguró que decidió "dar prioridad a su deber con su familia y su país".

En medio de los escándalos en su contra, especialmente el de su amistad con el depredador sexual estadounidense Jeffrey Epstein, el príncipe británico Andrés renunció este viernes a su título real.

A través de un comunicado, el hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del actual rey Carlos III, aseguró que tomó la determinación tras sostener un diálogo con su familia.

o

"Tras conversar con el rey y con mi familia, hemos concluido que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", expresó en el texto.

Y agregó: "He decidido, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país".

Con su determinación, el integrante de la familia real británica pierde su título de duque de York con efecto inmediato.

De 65 años, Andrés cayó en desgracia por su cercanía con Epstein, el financiero estadounidense que fue encontrado muerto en la cárcel en 2019 antes de poder haber sido juzgado por delitos sexuales.

Antes de renunciar a su título nobiliario, el tercer hijo de la extinta reina británica ya se había alejado de la vida pública luego de una escandalosa entrevista en 2019, en la cual no mostró arrepentimiento alguno por su cercanía con el delincuente sexual estadounidense ni la menor empatía por las víctimas.

o

Desde noviembre de ese año, Andrés no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022. Sin embargo, conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.

Nuevas revelaciones sobre la relación del príncipe Andrés con Epstein

El tema de la amistad de Andrés de York con Jeffrey Epstein siguen saliendo a la luz debido a la próxima publicación de un libro póstumo.

En el texto, la estadounidense Virginia Giuffre revela los encuentros que asegura haber tenido con él cuando tenía solo 17 años.

o

Giuffre, quien se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en el año 2021.

Cabe mencionar que Andrés siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York tras el pago de muchos millones de dólares.

Temas relacionados:

Príncipe Andrés

Escándalo

Jeffrey Epstein

Polémica

Familia Real

Reino Unido

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen se va pronto, finalmente no tiene otra opción que irse con o sin negociación": habla María Corina Machado, Premio Nobel de Paz 2025

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ya hay fuerzas especiales de EE. UU. en Venezuela”: explosivas revelaciones de un exagente del FBI

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump
Régimen venezolano

¿La CIA ya está operando en Venezuela? Esto dice experto de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Rechazo a propuesta de Petro de enviar oro incautado a narcotraficantes para atención médica en Gaza

Bombardero estadounidense/ Donald Trump - Fotos AFP/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos muestra su músculo al régimen de Maduro: sobrevuelo de bombarderos B-52 y posibles operaciones terrestres y de la CIA

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro

"No a los golpes de Estado dados por la CIA, América Latina no los quiere": Maduro se pronuncia tras autorización de Trump al servicio de inteligencia para entrar a Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué implican los operativos terrestres contra los carteles de drogas y las operaciones de la CIA en Venezuela que advierte Trump?

Más de Entretenimiento

Ver más
Nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante Zion - Foto: EFE
Cantante

Emiten nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante de reggaetón Zion, tras el accidente de tránsito que sufrió

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

"Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales

Nicky Jam | Foto: EFE
Nicky Jam

Nicky Jam fue reconocido con doctorado Honoris Causa en Barranquilla por su aporte y liderazgo en la industria musical

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

La nobel María Corina

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Iván Duque, expresidente de Colombia- Foto: EFE
Concordia 2025

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Prácticas militares de Maduro - AFP
Ejercicios militares

En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Nicolás Maduro - AFP
Congresistas

"Los días de Maduro están contados": congresista estadounidense lanza contundente advertencia en medio del despliegue naval en el Caribe

Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga
Refugiados

Atentado contra dos activistas venezolanos refugiados en Bogotá: Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga recibieron varios impactos de bala

Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos a Venezuela, junto a Jorge Rodríguez, colaborador del régimen venezolano y Nicolás Maduro, jefe del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Caribe

"Grenell es la ventanita para decirle a Maduro: 'estas son tus condiciones de rendición'": Antonio de la Cruz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda