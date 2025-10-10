NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Príncipe William

El príncipe William se quiebra al recordar a la princesa Diana en una campaña sobre prevención del suicidio

octubre 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Laura Talero Rojas
Durante el Día Mundial de la Salud Mental, el heredero al trono británico rompió en llanto al escuchar el testimonio de una mujer.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la familia real británica difundió un video que ha conmovido al Reino Unido. En las imágenes, el príncipe William aparece visiblemente afectado mientras conversa con una mujer sobre la pérdida de su esposo por suicidio.

El encuentro fue con Rhian Mannings, una mujer que en 2012 perdió a su hijo de un año y, solo cinco días después, a su esposo, quien se quitó la vida. Durante la conversación, grabada en el marco de una campaña de concientización, William le pregunta con tono sereno: “¿Qué le dirías si pudieras hablar con él?”.

Me gustaría sentarlo a mi lado y preguntarle por qué no vino a mí a hablarme”, responde ella con tristeza. “Se ha perdido mucha alegría, y habríamos estado bien. Y creo que eso es lo más difícil, que habríamos estado bien”, añade.

Visiblemente conmovido, el príncipe aparta la mirada y lleva una mano a la boca para contener las lágrimas. Ante la tensión del momento, la mujer le pregunta si está bien. “Lo siento, es difícil hacer estas preguntas”, responde él, a lo que ella le recuerda con empatía que él también ha conocido el duelo familiar.

La escena remite inevitablemente a la trágica muerte de Diana de Gales en 1997, un evento que marcó profundamente la vida de William y su hermano Harry.

La campaña fue difundida junto con el lanzamiento de una nueva fundación de prevención del suicidio, financiada por los príncipes de Gales con un millón de libras esterlinas (1,33 millones de dólares), según informó el Palacio de Kensington.

Con este gesto, William reafirma su compromiso con la salud mental, una causa que ha convertido en una de las banderas principales de su trabajo público junto a su esposa, Kate Middleton.

