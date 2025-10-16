NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Daddy Yankee

Daddy Yankee da a artistas jóvenes consejo que aprendió en medio de la batalla legal con su exesposa: “cásense con capitulación”

octubre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Daddy Yankee | Foto: EFE
Daddy Yankee | Foto: EFE
El artista puertorriqueño Daddy Yankee se encuentra celebrando que ganó la batalla legal con su exesposa Mireddys González por presuntos incumplimientos fiduciarios y destrucción de información relacionada con sus empresas y carrera.

En ese contexto y por lo mediático que han sido las batallas legales que ha enfrentado con su expareja, con quien duró junta 29 años, el cantante decidió darles un consejo a los artistas jóvenes.

En entrevista con Billboard, el intérprete de ‘Gasolina’ habló sobre su batalla legal y el consejo que le daría a los futuros y jóvenes artistas.

Yankee afirmó que, "aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Porque la música es impredecible”.

“Creo que es bien importante tener claro lo que es el amor propio y crear límites, límites sanos, todo tipo de límites”, añadió.

Además, el artista boricua explicó de sus batallas legales contra su exesposa aprendió que “uno se sacrifica por muchas personas que al final del día van a pensar que es una obligación que tú te sacrifiques por ellos. De tanto que tú lo haces, lo normalizas. Y no es así”.

En la entrevista, Daddy Yankee también abordó temas como su propósito detrás del anunció de su retiro musical en el 2022.

En mayo de 2022, el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee se despidió de sus fanáticos con el estreno de su último disco titulado "Legendaddy".

Dicho trabajo cuenta con un total de 19 temas con los que la leyenda de la música urbana dijo adiós a su carrera de 32 años.

Daddy Yankee anunció su retiró de la música, siendo un adiós aparentemente definitivo. "Me despediré celebrando estos 32 años de trayectoria con esta nueva pieza de colección. Les voy a dar todos los estilos que me han definido, en una sola producción", dijo el artista.

Sin embargo, aunque anunció que se retiraba de los escenarios en 2022, a inicios de este año volvió a la música con un nuevo tema musical en el que habló sobre la depresión y la ansiedad.

El tema aborda la lucha contra la depresión y ansiedad, haciendo referencia a la batalla interna que viven las personas cuando se enfrentan situaciones difíciles y de estrés.

“En el desierto, voy creciendo. A pesar de lo que estoy viviendo, sigo aprendiendo. Lo que es tener paciencia. Voy desarrollando mi resistencia. Tengo que ganarle la guerra a la ansiedad”, indica un fragmento de la canción.

Daddy Yankee lanzó su canción en medio de la compleja situación legal que atravesaba con exesposa, Mireddys González, por el control de empresas conjuntas.

