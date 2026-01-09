Película protagonizada por Leonardo DiCaprio se perfila como la favorita a llevarse todo en los Globos de Oro

Hollywood estrenará el domingo su temporada de premios con los Globos de Oro, en los que "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, tratará de confirmar su estatus de favorita a dos meses de los Óscar.

Esta cinta, que gira en torno a un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), es un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.

En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu del momento.

Gran favorita con nueve nominaciones, la cinta parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director.

Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet, sobresaliente como un jugador de pimpón de ambición insaciable en "Marty Supreme".

Una victoria del veterano de Hollywood sería "ideal para frenar el impulso de Timothée Chalamet", quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.

Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de "Una batalla tras otra", con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan ("La hora de la Desaparición") y Ariana Grande ("Wicked: Por Siempre").

El dominio de "Una batalla tras otra" parece aún más claro porque los Globos de Oro separan las comedias de los dramas.

Una distinción que le impide enfrentarse directamente a "Pecadores", su competidor más serio por el Óscar a la mejor película.

Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando al mismo tiempo el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, ha sorprendido por su originalidad.

Para el premio a la mejor película dramática, "Pecadores" competirá, entre otras, con "Hamnet", una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Con ocho nominaciones, la película noruega "Valor sentimental", en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría alzarse con el título.

Una victoria de "Pecadores" indicaría "un verdadero cambio" en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado "nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos".

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.

La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.