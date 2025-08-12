NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Experta habla de las claves para superar las adversidades y perseguir los sueños con un balance entre las "ideas" y la "lógica"

agosto 12, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Es importante que te tomes un momento de pausa y reflexión en el cual sincronices tus pensamientos con la lógica; así podrás darle vida a aquellos anhelos y proyectos que tienes.

Las personas estamos llenas de sueños, pero en nuestro camino siempre encontramos un limitante, ya sea por factores económicos, físicos, la falta de confianza y la misma desesperación que tenemos por querer lograrlo todo ya. Son situaciones que llevan a que la frustración se apodere de nosotros y nos demos por vencidos.

Frente a este tema, la sección “La energía de la semana” del Programa Ponte al Día, del programa de Nuestra Tele Internacional, Patricia Jurado, instructora de Kabbalah, se refirió a la manera en la cual desde la parte energética podemos materializar los sueños.

Patricia señala que constantemente los seres humanos debatimos nuestros proyectos entre “nuestra idea y la lógica”. Esta última nos hace cuestionarnos sobre nuestras capacidades para llevar eso que tanto anhelamos.

Frente a esto, la instructora de Kabbalah expresa que, para no dejar ir los sueños y poderlos materializar, es importante tomar una pausa, “respirar” para poder entrar en una instancia de contemplación en la cual se encuentre “un punto intermedio, en el cual se debe equilibrar el potencial de tu idea frente a al pensamiento de lógica, lo cual permitirá un balance”.

Esto te permitirá que encontremos soluciones y alternativas para poder avanzar y comenzar a darle vida a los sueños. A partir de esto, tendrás la seguridad para luchar y arriesgarte por lo que anhelas.

o

Pero debes tener mucho cuidado, porque en el camino encontrarás situaciones que te harán dudar y te pondrán a prueba. Por eso es importante “reconectar con tus dones y talentos y dejar ir esa lógica racional”, indicó Patricia.

Asimismo, la instructora de Kabbalah recalca la importancia de creer en la voluntad de la “inteligencia mayor que está conduciendo la energía del merecimiento hacia tus sueños”.

En cuanto a inteligencia mayor, esto hace referencia a las creencias que cada persona tiene, como el universo, el infinito, Dios, el alma o luz.

o

Así que recuerda que la importancia de buscar el equilibrio, creer en la voluntad y perseverar son las claves para materializar los sueños.

