Va a tirar la casa por la ventana: Shakira regresa a España tras ocho años de ausencia para cerrar su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Tras ocho años sin volver, la cantante colombiana Shakira cerrará su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en España. La intérprete de 'Chantaje' anunció este lunes su regresó a España en donde dará seis conciertos en septiembre.

La barranquillera visitará Madrid en septiembre, en donde buscará cerrar con broche de oro su gira musical. La artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre; sin embargo, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, informó que Shakira podría ofrecer hasta 10 conciertos.

Shakira no se presenta en España desde 2018, unos años antes del anuncio público, en 2022, de su separación con el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

"En un tiempo de tantas incertidumbres", el espectáculo será una "celebración" de "la vida" y "de toda la cultura latina", indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.

Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un "estadio Shakira", un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

Esto confirma lo que la colombiana había dicho en su entrevista con el medio El País este fin de semana.

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Había una duda sobre si regresaría al país europeo del que se fue tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué, deja preocupación entre sus fans españoles sobre si regresará o no con la exitosa gira.

No solo por el recuerdo amargo de su separación, sino también por la polémica que tuvo por la deuda que tenía con Hacienda con la que después pudo llegar a un acuerdo.

La intérprete de 'Loba' no se contuvo y de manera sencilla confirmó que sí volverá al país europeo. Cuando fue consultada sobre su regreso, tras ocho años de ausencia en los escenarios españoles, Shakira respondió con euforia: "¿Por qué no? ¡Claro que sí!".

"Es más, en España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a haber una producción nunca antes vista", agregó.

La colombiana también adelantó que la productora de su show, Live Nation, está preparando el 'Estadio de Shakira': "Me da hasta vergüenza decirlo, pero sí, el estadio Shakira. Y ahí va a haber muchas sorpresas, amigos, artistas, invitados y muchas cosas más que ya no les puedo contar porque me matan".

Y explicó que su relación con España es buena: "Tengo amigos entrañables, diría que varios de mis mejores amigos están allí. Gente importantísima en construir esos sueños".

"Tengo un vínculo con España indeleble. Comenzando porque mis hijos son españoles. Creo que va a ser un concierto que a mis hijos les va a gustar ver", sentenció.