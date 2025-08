La contundente respuesta de Carlos Villagrán sobre un reencuentro con los actores de Chespirito: "Yo no me junto con esa chusma"

La bioserie de Roberto Gómez Bolaños, titulada "Chespirito: sin querer queriendo", dejó en evidencia algunas de las diferencias que existían o que aún existen entre algunos actores de la popular serie mexicana.

La producción, que mezcla entre ficción y realidad la vida del comediante mexicano, acaparó la mirada de muchos seguidores tras ser estrenada hace algunos días en la plataforma de streaming HBO Max.

Recientemente, el actor que dio vida a Quico en el Chavo del Ocho, Carlos Villagrán, llegó a Perú para presentar su circo y conversó con La Chola Chabuca en su programa ‘Esta Noche’, donde aseguró que no ha visto la serie. Además, además se refirió a su relación con Florinda Meza, pero de manera indirecta.

Pese a que el conductor del programa, Ernesto Pimientel, no preguntó puntualmente por Meza, lo hizo a través del personaje de Doña Florinda. “Solo quiero hablar del personaje. De tu mamá. ¿Había una buena relación con Quico?“, dijo.

La respuesta del actor dejó claro que la relación entre ambos nunca existió. “Yo era huérfano”, dijo tajante.

Asimismo, fue consultado por el anfitrión del espacio sobre su relación con María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a ‘La Chilindrina’ en la serie, pero no profundizó en el tema y abordó el tema de manera general, mencionando al equipo.

“Se puede decir que no hubo, ni para bien, ni para mal. Cuando digo que no había relación no significa que no los quería, los quería y los saludaba. Éramos compañeros de trabajo y cumplíamos”, comentó.

Sin embargo, aseguró que respeta el trabajo de su compañera: “Yo admiro a ‘La Chilindrina’ porque cumplía y es una sensacional actriz”, contestó.

El tema de la relación entre los actores ha sido de mucho interés en Perú, donde María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, también se encuentran en el país.

Durante otra entrevista en Lima con ‘Amor y Fuego’, Carlos Villagrán se había referido a su difícil relación con sus excompañeros y la posibilidad de un encuentro, dado que están todos ahí para presentar sus espectáculos circenses.

No obstante, descartó la posibilidad al mejor estilo Quico: “Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones, los respeto a todos, pero no”, sentenció.

Pese al interés que existe en el público de que eso suceda, recalcó que no considera que se pueda volver una realidad. “Los periodistas yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, concluyó.