Viernes, 19 de diciembre de 2025
Luis Díaz

La Guajira se toma Alemania: así fue el encuentro entre Luis Díaz y el cantante Silvestre Dangond en la sede deportiva del Bayern Múnich

diciembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Luis Díaz y Silvestre Dangond | Foto: EFE
Díaz y Dangond son muy cercanos, pues el cantante fue el show principal en la boda del futbolista con su esposa, Geraldine Ponce el pasado 14 de junio.

El colombiano Luis Díaz volvió a los entrenamientos del Bayern Múnich tras unos pequeños días de descanso con su familia.

A su vuelta, el extremo de los bávaros recibió la visita especial de el cantante de vallenato, Silvestre Dangond.

Dangond, quien también nación en La Guajira y ha expresado en más de una ocasión ser un gran fan de ‘Lucho’, llegó a Alemania para visitar a su compatriota.

El interprete de ‘Que no se enteren’ pasó por la sede deportiva del conjunto bávaro, el Allianz Arena.

Allí, Silvestre Dangond compartió con Luis Díaz, quien le obsequió una camiseta firmada con su dorsal.

o

Desde su cuenta de Instagram, el cante compartió una serie de fotos junto al extremo de la selección Colombia en las que se ve que pasaron un momento agradable lleno de muchas risas y admiración mutua.

Junto a las fotos, Silvestre escribió: “En cualquier país, en cualquier lugar!!! Viva Colombia, viva La Guajira, viva Barrancas, viva Urumita".

Por su parte, Díaz respondió la publicación diciendo: “Un placer saludarte maestro, Dios te bendiga”.

Y desde su cuenta en la red social de X compartió algunas fotos con la descripción: “De La Guajira y Colombia, para el mundo".

Díaz y Dangond son cercanos, pues el cantante fue el show principal en la boda del futbolista con su esposa, Geraldine Ponce el pasado 14 de junio.

