Viernes, 19 de diciembre de 2025
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

diciembre 19, 2025
Por: Diana Pérez
La polémica fue tan grande que desde el gobierno finlandés salieron a abordar la situación y las fuertes críticas.

La representante de Finlandia en la reciente edición de Miss Universo, que se llevó a cabo en Tailandia, se encuentra en el ojo del huracán.

La reina de belleza, Sarah Dzafce, ha causado polémica tras publicar en redes sociales una fotografía en la que realizó un gesto racista.

Dzafce publicó en sus redes una fotografía con la descripción: “comer como un chino”, en la que está estirando sus párpados, gesto que suele ser usada para burlarse de las personas asiáticas.

Las reacciones ante la publicación no se hicieron esperar y algunos internautas de Japón, Corea del Sur y China la criticaron duramente.

Tras lo sucedido y viendo la reacción de muchos de sus seguidores, la reina de belleza, de 22 años, borró la fotografía y publicó unas disculpas.

Dzafce publicó: “Entiendo perfectamente que mis acciones han ofendido a mucha gente y lo lamento profundamente”.

“Quisiera disculparme especialmente con quienes se han visto personalmente afectados por esta situación. Esa no fue mi intención en absoluto”, agregó.

La representante de Finlandia aseguró que: “el título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Responsabilidad por cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas. Sé que aún tengo mucho que mejorar”.

“Para mí, una de las cosas más importantes es el respeto a las personas, sus orígenes y la diversidad. Para mí, significa que todos puedan ser ellos mismos y ser tratados con dignidad”, puntualizó.

Es por ello por lo que señaló que asume la responsabilidad de sus acciones y que en el futuro quiere demostrar “con hechos, más que con palabras, qué tipo de Miss Finlandia soy”.

“Una Miss Finlandia que une, escucha y recibe a la gente con cariño. Aprenderé de esto y prometo crecer”, finalizó.

Sin embargo, sus disculpas no bastaron para sus seguidores asiáticos, quienes afirmaron que no hay excusas para lo que hizo.

“Esto es el resultado de niveles culturales y educativos limitados”, “Lamento que así sea como he llegado a conocer Finlandia”, “¿Lamentas tus acciones o lamentas que te hayan atrapado?”, son algunos de los comentarios.

Otra usuario puntualizó en la publicación: “Me preocupa mucho que tú, una mujer adulta, estés haciendo chistes racistas en redes sociales como una niña de primaria. Incluso después de que te hayan regañado por ello. Recuerda que tu etnia, y la de nadie más, no significa que no seas racista. Eres racista”.

La explicación que dio Sarah ante su comportamiento es que el gesto realizado hacía parte de un dolor de cabeza que sintió durante la cena.

Y que el mensaje que acompañó la fotografía fue escrito por un amigo sin su consentimiento.

El actuar de la representante de Finlandia también tuvo consecuencias en Miss Universo, debido a que la organización de su país la destituyó.

Por medio de un comunicado entregado a Reuters, la organización de Miss Finlandia afirmó que la destitución de Dzafce como representante del país fue “difícil, pero necesaria”.

La polémica fue tan grande, que desde el gobierno finlandés tuvieron que salir a abordar la situación y las fuertes críticas.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, afirmó que el comportamiento de Dzafce fue algo tonto que ha causado mucho daño a la imagen del país.

Orpo explicó durante una declaración transmitida por las embajadas finlandesas en Asia que dicha publicación “no reflejan los valores de igualdad e inclusión de Finlandia”.

“Nuestro mensaje en Finlandia y para todos nuestros amigos en el extranjero es que el gobierno se toma el racismo muy en serio y está comprometido a combatirlo”, agregó.

Dos miembros del parlamento finlandés aumentaron la polémica al publicar en sus redes sociales imágenes replicando el gesto que hizo Dzafce en señal de apoyo.

Ante esto Orpo también se refirió a la conducta de los dos parlamentarios, calificándolos de “infantiles”.

