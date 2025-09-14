La hermosa dedicatoria de Juanes a su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años: “hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir”

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizabal, mejor conocido como Juanes, publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías de su mama´, Alicia Vásquez, quien falleció el pasado 8 de septiembre a los 95 años.

“A veces hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir; esta es una de esas”, inició su escrito el reconocido músico.

“El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia”, continuó Juanes su dedicatoria y prosiguió a describir quien fue ella y la importancia que tuvo en su vida.

“A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue, y será, tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo y más cerca de mí”, continuó.

Luego habló de sus otros familiares cercanos que han fallecido y aseveró que está sobrellevando el duelo de la mejor manera: “Aquí sigo, buscando en mí la fuerza para continuar, con el inmenso agradecimiento a todos y cada uno de los mensajes que me han hecho llegar de todas partes. Les agradezco en el alma el detalle que han tenido conmigo y mi familia”.

De acuerdo con la información que dieron a conocer los medios colombianos, Alicia Vásquez, la madre de Juanes, falleció a los 95 años por causas naturales.