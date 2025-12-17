El detallazo que Taylor Swift tuvo con sus trabajadores tras finalizar su exitosa gira de conciertos: “es la jefa del año”

El pasado 12 de diciembre se estrenó el documental ‘The End of an Era’ que cuenta lo que fue la segunda parte de su exitosa gira ‘The Eras Tour’ de la cantante estadounidense Taylor Swift y que dejó ver detalles que sus fanáticos no conocían tras bambalinas de cada concierto.

Una de las cosas que se reveló fue el detallazo que tuvo la artista con sus trabajadores que hicieron posible que la gira fue un éxito, pues fue un fenómeno global de 149 conciertos en 21 países que duró de marzo de 2023 a diciembre de 2024, que recaudó más de $2 mil millones y rompió récords como la película de concierto más taquillera de la historia.

Swift repartió entre todos sus colaboradores 197 millones de dólares y lo hizo con tarjetas personalizadas que venían con su respectivo cheque.

“La gira ha sido genial gracias a todo nuestro esfuerzo, así que, si eres tan amable de leer este mensaje”, dijo Taylor a todos sus trabajadores, que estaban agrupados en un círculo y uno de ellos leyó lo que la artista les iba a entregar.

“Querido Cam, viajamos por todo el mundo como lo habíamos planeado, cautivamos al público, pero extrañamos a nuestras familias. Mi gratitud no solo viene del banco, sino que aquí tienes una suma de dinero solo para darte las gracias. Con Cariño, Taylor”, decía la nota que conmovió a músicos, bailarines, chóferes y personal técnico que la acompañaron en el exitoso tour.

Como el video de la docuserie se conoció en diciembre, muchos usuarios recordaron lo que les dan en sus empresas a fin de año: “Yo viendo esto sabiendo que ni la cesta de Navidad me dan”, “dónde puedo enviar la hoja de vida”, “eso si es una jefa”, entre otros.

Taylor Swift también se puso a llorar cuando recordó en el documental el apuñalamiento y asesinato de tres niñas, en 2024 en Inglaterra, en una clase de baile inspirada en sus canciones.

En el primer episodio, la artista aparece antes de reunirse con las familias de las víctimas de este ataque que tuvo lugar en Southport, cerca de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra.

Tres niñas, de 6, 7 y 9 años fueron asesinadas y otras diez personas, entre ellas ocho niños, resultaron heridas.

Este ataque provocó gran conmoción en Reino Unido. Su autor, Axel Rudakubana, que entonces tenía 17 años, fue condenado a 52 años de prisión.

"Fue un horrible ataque", cuenta la estrella en el documental, llorando, antes de reunirse con los familiares de las víctimas y actuar en el estadio de Wembley en Londres, en agosto de 2024.

"Voy a reunirme con algunas de estas familias y dar un concierto", dice.

"Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto", continúa mientras se seca las lágrimas.

Tras el encuentro, la cantante vuelve a aparecer, abatida, en brazos de su madre, que intenta reconfortarla.

"A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real", confiesa Taylor Swift en el documental emitido en Disney+.

"Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser", añade.

Tras el encuentro, la estrella sube al escenario para dar un concierto de tres horas y media.

Taylor Swift también habla en el documental de la cancelación de tres de sus conciertos en Viena debido al descubrimiento de planes de un atentado terrorista.

"Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo", lamentó Taylor Swift, en declaraciones recogidas por la BBC, durante el estreno del documental en Nueva York.