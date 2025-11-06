La razón vinculada al vino por la que Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie tras su divorcio

Brad Pitt presentó una demanda por 35 millones de dólares contra su expareja Angelina Jolie en concepto de daños vinculados a la venta del viñedo Chateau Mirabal, propiedad que compartieron durante su matrimonio en el sur de Francia, según la revista People.

De acuerdo con la revista, el actor estadounidense presentó la demanda a finales del mes de octubre, como parte del proceso legal que lleva con su exesposa tras su separación.

Según los documentos, Pitt acusa a Jolie de vender su participación en el viñedo al grupo Tenute del Mondo sin su consentimiento en 2021. Esto luego de un supuesto pacto que impedía a cualquiera de los dos deshacerse de su parte sin la aprobación del otro.

Entre tanto, la actriz niega que haya existido tal acuerdo y respondió con una contrademanda en la que acusa a Pitt de librar una “guerra vengativa” en su contra.

De acuerdo con Jolie, dicha venta fue una manera de cerrar un capítulo “doloroso y traumático” de su vida.

En un correo presentado ante el tribunal, sus abogados señalaron que “la complejidad de la producción de pruebas es responsabilidad del propio señor Pitt, quien está demandando a la señora Jolie por 35 millones de dólares”.

El viñedo, ubicado al sur de Francia, fue adquirido durante su matrimonio en 2008, según informó US Weekly.

La intérprete de ‘Maléfica’ vendió su participación del viñedo en octubre de 2021 a la filial del Stoil Group ‘Tenute del Mondo’, la cual es controlada actualmente por el ruso Yuri Shefler.

Sobre esa venta Pitt presentó una primera demanda durante 2022, momento en el que la calificó como “ilegal” ya que, según el actor, ambas partes habían acordado cuando adquirieron el Château Miraval que ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro.

Ante esto Jolie presentó una contrademanda alegando que nunca existió tal acuerdo entre ambos y que su venta del viñedo se trataba de un esfuerzo por tener una “independencia financiera” de Brad, así como también obtener una forma de paz para poder “cerrar este capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos”.

Pitt y Jolie, que en su día fueron la pareja de más alto perfil de Tinseltown, se juntaron por primera vez tras coprotagonizar el papel de asesinos casados en la película de 2005 "Sr. y Sra. Smith".

Sin embargo, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Pitt en 2016 y tras fuertes acusaciones de parte y parte finalmente lograron ser legalmente divorciados en 2019, no obstante, la disputa más importante entre ambos sería la de la custodia de sus hijos menores.