NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Angelina Jolie

La razón vinculada al vino por la que Brad Pitt reclama 35 millones de dólares a Angelina Jolie tras su divorcio

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Brad Pitt y Angelina Jolie
Brad Pitt y Angelina Jolie
Tras más de un año de su divorcio, Brad Pitt y Angelina Jolie continúan su batalla legal por sus propiedades.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Brad Pitt presentó una demanda por 35 millones de dólares contra su expareja Angelina Jolie en concepto de daños vinculados a la venta del viñedo Chateau Mirabal, propiedad que compartieron durante su matrimonio en el sur de Francia, según la revista People.

De acuerdo con la revista, el actor estadounidense presentó la demanda a finales del mes de octubre, como parte del proceso legal que lleva con su exesposa tras su separación.

Según los documentos, Pitt acusa a Jolie de vender su participación en el viñedo al grupo Tenute del Mondo sin su consentimiento en 2021. Esto luego de un supuesto pacto que impedía a cualquiera de los dos deshacerse de su parte sin la aprobación del otro.

Entre tanto, la actriz niega que haya existido tal acuerdo y respondió con una contrademanda en la que acusa a Pitt de librar una “guerra vengativa” en su contra.

De acuerdo con Jolie, dicha venta fue una manera de cerrar un capítulo “doloroso y traumático” de su vida.

En un correo presentado ante el tribunal, sus abogados señalaron que “la complejidad de la producción de pruebas es responsabilidad del propio señor Pitt, quien está demandando a la señora Jolie por 35 millones de dólares”.

El viñedo, ubicado al sur de Francia, fue adquirido durante su matrimonio en 2008, según informó US Weekly.

o

La intérprete de ‘Maléfica’ vendió su participación del viñedo en octubre de 2021 a la filial del Stoil Group ‘Tenute del Mondo’, la cual es controlada actualmente por el ruso Yuri Shefler.

Sobre esa venta Pitt presentó una primera demanda durante 2022, momento en el que la calificó como “ilegal” ya que, según el actor, ambas partes habían acordado cuando adquirieron el Château Miraval que ninguno vendería su parte sin el consentimiento del otro.

Ante esto Jolie presentó una contrademanda alegando que nunca existió tal acuerdo entre ambos y que su venta del viñedo se trataba de un esfuerzo por tener una “independencia financiera” de Brad, así como también obtener una forma de paz para poder “cerrar este capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos”.

Pitt y Jolie, que en su día fueron la pareja de más alto perfil de Tinseltown, se juntaron por primera vez tras coprotagonizar el papel de asesinos casados en la película de 2005 "Sr. y Sra. Smith".

Sin embargo, Angelina Jolie le solicitó el divorcio a Pitt en 2016 y tras fuertes acusaciones de parte y parte finalmente lograron ser legalmente divorciados en 2019, no obstante, la disputa más importante entre ambos sería la de la custodia de sus hijos menores.

Temas relacionados:

Angelina Jolie

Brad Pitt

Demanda

Separación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Expertos analizan la "guerra de exterminio silenciosa" contra cristianos de todo el mundo que se ha recrudecido en países africanos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un temor fundado": activista venezolana que no puede regresar a su país denuncia irregularidad migratoria en Colombia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Entretenimiento

Ver más
Hello Kitty - EFE
Películas

Así fue como Warner Bros. anunció la película de Hello Kitty, el popular personaje gatuno japonés

Banda de rock, KISS | Foto: EFE
Bandas de Rock

Integrante de KISS sufrió grave accidente automovilístico en reconocida zona costera de California

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Shakira

El famoso cantante que se mezcló con el público del concierto de Shakira y mostró sus dotes como bailarín

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia
Trinidad y Tobago

¿Cuál sería la consecuencia si se confirma la supuesta muerte de ciudadanos de Trinidad y Tobago en ataque de EE. UU. a presunta narcolancha?

Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia hoy es un peligro para todo el mundo": exviceministro de Defensa Gustavo Niño tras pronunciamiento de Trump sobre Petro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu | Foto: EFE
Israel - Hamás

Israel considera que Hamás complicaría el acuerdo de paz al no poder devolver a los rehenes muertos, según fuentes

Bombarderos B1 de EE. UU. (AFP)
Régimen venezolano

Dos poderosos bombarderos B1 de EE. UU. volaron cerca de Venezuela: pasaron a pocos kilómetros de Maiquetía

Oswaldo Vizcarrondo, entrenador de La Vinotinto - Foto: EFE
La Vinotinto

"Ya paremos de decir eso": la reacción de Oswaldo Vizcarrondo en la previa del juego amistoso de La Vinotinto ante Argentina

Educación en Venezuela

Estos son los "tres momentos pedagógicos" tras el ajuste del calendario escolar en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda