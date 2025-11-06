NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Guerra en Ucrania

Captaron a Angelina Jolie visitando una ciudad ucraniana en la línea del frente

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Angelina Jolie - AFP
Angelina Jolie - AFP
Se conoció una fotografía publicada por el funcionario local Vitaly Bogdanov que evidenciaba la presencia de la actriz en Jersón.

La actriz estadounidense Angelina Jolie fue captada visitando una ciudad ucraniana en la línea del frente durante el miércoles 5 de noviembre, su segunda visita al país europeo desde que Rusia lanzó su ofensiva militar.



En sí, la estrella de Hollywood de 50 años estuvo en Jersón, zona que fue ocupada brevemente por Moscú en 2022 y que a la fecha sufre bombardeos rusos a diario.

La actriz, conocida por sus apariciones en cintas como Maléfica y Eternals, acudió a una sala de maternidad y a un hospital infantil en donde fue vista luciendo un chaleco antibalas con insignias ucranianas.

Aunque ni Jolie ni el gobierno ucraniano han confirmado la visita, se conoció una fotografía publicada por el funcionario local Vitaly Bogdanov que evidenciaba su presencia en Jersón, que se encuentra al otro lado del río Dniéper, lejos del control del Ejército ruso.

De acuerdo con informes de medios locales, la actriz eligió dicha ciudad debido a que es uno de los enclaves más golpeados desde el inicio del conflicto.



Jolie, que anteriormente se desempeñó como embajadora de las Naciones Unidas para los refugiados (2012 y 2022), ya había visitado Ucrania unos meses después del inicio de la invasión rusa.

En ese entonces, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación en "Inocencia interrumpida" (1999), se reunió con personas desplazadas en la ciudad occidental de Lviv.

