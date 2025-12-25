NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
"La verdad y la mentira van a salir más a la luz": astrólogo habla sobre cómo el Sol regirá con su brillo en el 2026

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El experto explica que el 2026 será un año de nuevos comienzos y nuevos proyectos.

Falta poco para que el 2025 finalice y ya el mundo se prepara para la llega de un nuevo ciclo con el 2026, el cual está cargado de expectativas, preguntas, necesidades de cambio para algunos.

De hecho, muchos se preguntan qué energías acompañarán a la humanidad en este Año Nuevo y qué nuevos ciclos traerá es nuevo comienzo y qué cosas ya quedarán en el pasado.

Para hablar de este tema de interés, el programa La Tarde de NTN24 habló con Ernesto Rodas, escritor, astrólogo y conferencista, quien brindó algunos tips para encarar este 2026 y empezar con la mejor energía.

El experto señaló que el 2026 es regido por la poderosa energía del Sol, el cual será un periodo de fuerza y luz por el fuego que representa la estrella que ilumina el planeta Tierra.

o

"La verdad va a salir más a la luz, porque el Sol es luz, y la mentira va a salir más a la luz porque lo que hace el Sol es mostrar más claramente las energías", mencionó. "El Sol representa el uno, el primero, el inicio, entonces es un año de inicios y de nuevos comienzos para todos nosotros", añadió el invitado.

Esta energía invita a levantarse temprano, cultivar la alegría y "brillar más" en proyectos personales y profesionales, porque esto ayudará a destacarse en diferentes ámbitos.

Entre los fenómenos astrológicos más relevantes, Rodas mencionó la presencia de Plutón en Acuario, una configuración que permanecerá durante 20 años.

"Plutón es la fuerza. Plutón es el poder. Plutón es la transformación", explicó, añadiendo que esto transformará "completamente toda la virtualidad", impulsando la inteligencia artificial, el internet y las relaciones virtuales.

o

Un cambio crucial ocurrirá en febrero con la entrada de Saturno en Aries. "Van a haber cambios fuertes, fuertes, a partir de febrero del 2026 en el mundo", advirtió Rodas, quien anticipó "nuevos acuerdos nucleares" entre potencias mundiales. La combinación de Neptuno y Saturno exigirá que "los líderes tendrán que ser de verdad reales", sin basarse únicamente en ilusiones.

