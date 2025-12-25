NTN24
Avatar: Fire and Ash

Habla perfecto español: ella es la nieta de Charlie Chaplin que brilla como la gran villana de 'Avatar: fuego y ceniza'

diciembre 25, 2025
Por: Miguel Pedreros
Oona Chaplin en la premier de 'Avatar: fuego y ceniza'-Foto: AFP
Oona Chaplin en la premier de 'Avatar: fuego y ceniza'-Foto: AFP
La actriz nació en España y también tiene profundas raíces latinas por parte de su padre.

Como era de esperarse, 'Avatar: fuego y ceniza' logró conquistar al público que ha acudido a las salas de cine para disfrutar de esta tercera parte que trae nuevos personajes como 'Varang', la peligrosa líder de un clan malvado que se une a la colonización humana.

Precisamente, la actriz que encarnó el papel bajo el sistema de captura de movimiento, ha recibido varios elogios por la interpretación del personaje, por lo que muchos se preguntan en qué más producciones ha estado.

La intérprete detrás de este personaje es Oona Chaplin, la nieta de uno de los hombres más importantes de la historia de las artes y uno de los impulsores del cine como medio de entretenimiento: Charlie Chaplin.

La artista tiene raíces latinoamericanas, pues su madre, la también actriz Geraldine Chaplin, se casó el director chileno Patricio Castilla, quien se asentó en España tras huir de Chile en la dictadura de Augusto Pinochet.

o

Según los reportes de prensa, Oona nació en la ciudad de Madrid y se educó en España, pero durante su carrera ha vivido en diferentes partes del mundo como Reino Unido, Suiza y Escocia.

La nieta de Charlie Chaplin tiene una amplia trayectoria en la actuación, uno de sus papeles más recordados fue en la exitosa serie de HBO Game of Thrones, en la que interpretó a 'Talisa Maegyr', la enamorada de 'Robb Stark', quien sufre una horrorosa muerte en el famoso episodio de 'La boda roja'.

Oona también ha participado en numerosos proyectos del cine español como 'Proyecto Lázaro' y también participó en la exitosa serie de Netflix Black Mirror en el episodio 'Blanca Navidad'.

En numerosas entrevistas, muchas habladas en español, la actriz ha mencionado su emoción al ser parte de la franquicia de 'Avatar' y ha brindado algunas curiosidades del rodaje, el cual es muy distinto al cine convencional puesto que tuvo que usar un traje de captura de movimiento para que su personaje fuera recreado digitalmente.

"Me centré mucho en el trauma, en el dolor que tiene en el corazón y que no ha podido superar luego de ver que su existencia, su forma de ser, su familia, su casa y su campo fueron cubiertos por cenizas", mencionó en entrevista para Los Ángeles Times.

Con respecto al legado de su abuelo, Charlie Chaplin, la actriz ha manifestado su admiración por el enorme legado que ha dejado a la humanidad, pero también detalló que pensó en cambiar su apellido por las críticas al nepotismo dentro de la industria.

o

“Ha sido un proceso sentirme merecedora, porque sé que se me han abierto puertas que potencialmente no se habrían abierto si no estuviera asociada con este hombre brillante”, comentó Oona a The Times.

Daddy Yankee reveló que estuvo a punto de morir: “Se supone que yo no estuviera aquí”

