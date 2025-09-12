NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Florinda Meza

Lo que dijo Florinda Meza al enterarse que es una de las personalidades más odiadas de México

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
Florinda Meza, actriz mexicana - Foto: EFE
La reconocida actriz volvió a dar de qué hablar tras el estreno de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

Florinda Meza es una de las actrices mexicanas más recordadas de la televisión de ese país y en Latinoamérica por su participación en los programas de Chespirito y su papel de ‘Doña Florinda’ en la serie ‘EL Chavo del Ocho’.

La actriz de 76 años y quien fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños desde el 2004, tras 27 años de romance, hasta el día de su muerte, ha vuelto a dar de qué hablar por el estreno de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

o

Sin embargo, la mayoría de comentarios que ha suscitado la serie no han sido para nada favorables, pues para muchos ella habría sido la causa del fin del matrimonio de Bolaños y esto revivió una serie de comentarios que ella dio en entrevistas que hacían junto con el comediante que nunca cayeron bien.

Debido a esta oleada de malos comentarios, Florinda Meza se ha convertido en una de las personalidades más odiadas de México y en una entrevista le mencionaron este pulso que se hizo entre la opinión pública y que la ubicó en este indeseable top.

“Estaba viendo quiénes eran las figuras más odiadas de México, estás creo que en tercer lugar; no sé si es por orden, pero vi tres. Las tres corren esta suerte de ser juzgadas por llegar a quitar o destruir parejas”, le dijo la entrevistadora Adela Micha a lo que Florinda respondió: “Cuando oyes a una mujer que el marido se va con otra, siempre oyes una frase: ‘ella se lo robó’. Y ellos qué, por qué nada más en contra de la mujer ¿No participaron?”

“La única mujer que puede destruir un matrimonio es la que está adentro. Y no es sola, que no me vengan con ese cuento”, añadió Meza, enfatizando en que las relaciones amorosas se acaban más por problemas internos que por terceras personas.

De acuerdo a Adela Micha, Florinda Meza es la tercera mujer más odiada de México y aunque no menciona a las dos primeras, los mexicanos en redes sociales aseveran que serían Ángela Aguilar y Karla Panini.

