Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Los ganadores de los Premios Emmy en sus principales categorías: 'Adolescencia' arrasó y una de sus estrellas se convirtió en el actor más joven en ganar una estatuilla

septiembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Premios Emmy - AFP
La producción de Netflix se llevó a casa seis estatuillas.

Durante la noche del 14 de septiembre se llevó a cabo la gala de la 77ª edición de los Premios Emmy en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las estrellas de la televisión se reunieron en el Teatro Peacock, en una noche cargada de elegancia para destacar a lo mejor de la industria en el último año.

Aunque la lista de nominados la encabezaba la serie "Severance", de Apple TV+, la que arrasó con la premiación fue "Adolescencia", de Netflix, con seis estatuillas.

El drama, que sigue a un joven acusado de asesinar a una compañera de clases, brilló además con el actor inglés Owen Cooper quien sorprendió al mundo al convertirse en el actor más joven en ganar un premio Emmy.

"Es tan surrealista", dijo Cooper, quien con 15 años se alzó como el actor más joven en triunfar en la categoría "Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión".

La aclamada miniserie, que alcanzó 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses, fue grabada en cuatro episodios, cada uno en una toma única y presentando una perspectiva diferente.

Por otro lado, en el género de la comedia, "The Studio" también se alzó como vencedora, mientras que "The Pitt" triunfó en la categoría dramática.

Este es el listado de los ganadores de los Premios Emmy en sus principales categorías:

Mejor serie dramática: "The Pitt", HBO|Max
Mejor comedia: "The Studio", Apple TV+
Mejor miniserie: "Adolescencia", Netflix
Mejor actor dramático: Noah Wyle, "The Pitt"
Mejor actriz dramática: Britt Lower, "Severance"
Mejor actor de comedia: Seth Rogen, "The Studio"
Mejor actriz de comedia: Jean Smart, "Hacks"
Mejor actor de miniserie o película para televisión: Stephen Graham, "Adolescencia"
Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Cristin Milioti, "El Pingüino"
Mejor actor de reparto de serie dramática: Tramell Tillman, "Severance"
Mejor actriz de reparto de serie dramática: Katherine LaNasa, "The Pitt"
Mejor actor de reparto de comedia: Jeff Hiller, "Somebody Somewhere"
Mejor actriz de reparto de comedia: Hannah Einbinder, "Hacks"
Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: Owen Cooper, "Adolescencia"
Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Erin Doherty, "Adolescencia"

