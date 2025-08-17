Luto en Hollywood por la muerte de Terence Stamp, famoso por interpretar a uno de los villanos más icónicos de 'Superman'

Uno de los villanos más icónicos de las películas clásicas de 'Superman' falleció en las últimas horas a los 87 años. Se trata del actor británico Terence Stamp, quien tuvo una larga y sólida carrera como actor protagónico y de reparto en numerosas películas.

"Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declaró la familia en un comunicado confirmando su muerte.

El actor tenía una presencia magnética en la pantalla con películas independientes, por lo que llamó la atención para ser el malvado 'General Zod' en 'Superman' (1978) y 'Superman II' (1980), cintas que obtuvieron un enorme éxito por su carisma en pantalla.

Pero este papel no fue el único relevante en su carrera, también protagonizó la película de culto 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto', en la que interpretó a 'Bernadette Bassenger, una drag Queen que vive varias aventuras en Australia en un viaje de redención.

Stamp también hizo parte de la saga de 'Star Wars' cuando en 1997 interpretó al 'Canciller Supremo Valorum' en la 'Amenaza fantasma', donde era víctima de las artimañas del senador Palpatine, quien quería quedarse con más poder en el senado galáctico.

El actor nació el 22 de julio de 1938, es de origen judío y tuvo su primera aparición en ‘La fragata infernal’, en la que interpretó a un joven marinero que es ahorcado luego de asesinar a uno de sus compañeros de tripulación.

"Terence Stamp, un nuevo actor inglés con una figura vigorosa y juvenil y el rostro de un ángel de Botticelli, está perfecto como Billy Budd, el marinero inocente y confiado que no comprende la maldad. Billy Budd, tanto en su personaje como en su interpretación, es casi demasiado bueno para ser verdad", reseñó el New York Times en aquel entonces.

En 1965, hizo el papel de un psicópata en 'El Coleccionista', cinta de William Wyler que fue bien recibida en el Festival de Cannes, donde fue galardonado con el premio de 'Mejor Actor'.

Stamp apareció en una amplia variedad de películas en toda la década de los 2000, incluyendo la película de ciencia ficción 'Planeta Rojo', trabajó con Steven Soderbergh en Full Frontal, hizo parte de Wanted con 'Angelina Jolie' y fue uno de los personajes principales de 'Valkyrie' con Tom Cruise.