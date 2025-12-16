NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Mala noticias para los aficionados del rock: The Rolling Stones canceló sus planes de gira para el 2026 por importante motivo

diciembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
The Rolling Stones - Foto EFE
En 2023, el grupo lanzó ‘Hackney Diamonds’ que fue su primer álbum en 18 años y por el cual luego emprendieron su gira ‘Hackney Diamonds Tour’.

Los aficionados de The Rolling Stones se encuentran destrozados tras conocerse que la famosa banda canceló sus planes de gira en 2026.

La gira que marcaría el regreso a los escenarios de tras su exitoso tour ‘Hackney Diamonds Tour’ en Estados Unidos parece que no se llevará a cabo en Europa.

Los intérpretes de ‘Miss you’ tuvieron que cancelar su gira en 2026 por el viejo continente debido a una importante razón.

Según informó el medio británico The Sun, el guitarrista de la banda, Keith Richards, les comentó a sus compañeros Ronnie Wood y Mick Jagger que no podía comprometerse a realizar una gira con tanta exigencia física.

o

Una fuente le comentó al medio que cuando las conversaciones para la nueva gira de 2026 estaban por concretarse, Richards frenó todo.

De acuerdo con The Sun la fuente explicó que cuando los promotores estaban proponiendo las ciudades y fechas para Europa Keith sintió que “no estaba en condiciones de afrontar un tour de estadios durante más de cuatro meses”.

Sin embargo, desde el entorno de la banda afirmaron que la decisión no fue apresurada, ya que la banda ya había evaluado la posibilidad de salir de gira a comienzos de este año.

Pero “tampoco logró hacerlo viable. Es duro para los fans, pero los Stones volverán a los escenarios cuando estén realmente listos”.

Pese a que la gira de 2026 no irá más, los fans de la banda no se quedarán sin contenido, ya que Wood confirmó que estaban trabajando en un nuevo álbum.

El bajista afirmó: “Van a tener música nueva de los Rolling Stones el año que viene. El disco está casi terminado”.

En 2023, el grupo lanzó ‘Hackney Diamonds’, su primer álbum en 18 años y por el cual luego emprendieron su gira ‘Hackney Diamonds Tour’.

Un año después del lanzamiento del álbum, la banda emprendió el viaje de la gira que empezó en abril y terminó en julio de 2024.

