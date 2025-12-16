Los Backstreet Boys recrearon su icónico video de 'I Want It That Way' en redes y los fans elogiaron a los cantantes: "son como el vino"

Los Backstreet Boys tienen a sus fanáticas y fanáticos hablando de ellos por cuenta de la incesante nostalgia.

VEA TAMBIÉN Backstreet Boys sorprendieron a fanáticos cantando en un ascensor o

Vestidos de blanco y con un avión de fondo, la eterna ‘boy band’ estadounidense recreó su icónico video del tema musical 'I Want It That Way'.

En el nuevo material audiovisual, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell dejaron ver que todavía conservan su hipnotizante esencia musical.

En redes, como ya se tenía previsto, miles de seguidores de todo el mundo, comentaron el video compartido en la plataforma YouTube.

“BSB debutó cuando tenía poco más de 40 años. Aquí a los 72 todavía los amo. Me hace bien al corazón verlos seguir actuando... Muchos otros han quedado fuera del foco de atención. Tenemos mucha suerte de haberlos tenido durante tanto tiempo”, dijo una internauta.

“Siempre amaré a los Backstreet Boys. Me encanta que todavía se lleven bien y que se hagan a ellos mismos y a su banda una prioridad”, expresó otra navegadora de internet.

“Realmente creo que Dios los ha bendecido porque, aunque todos pasamos por diferentes etapas, siempre parecieron mantenerse en el camino correcto y humildes”, mencionó otro internauta.

VEA TAMBIÉN ¿Coqueteo o amabilidad?: Graban a Christian Nodal dándole una bebida en la boca a una de sus violinistas o

“Guapos, bellos, elegantes, es que no tienen punto de comparación, definitivamente son como el vino", agregó otra seguidora en YouTube.

Los Backstreet Boys son un influyente grupo musical estadounidense de música pop formado en Orlando, Florida, en abril de 1993.

Dicha agrupación es reconocida como la banda de chicos con mayores ventas de todos los tiempos, superando los 130 millones de discos a nivel mundial.

Esta banda ha defendido el género pop con éxitos a escala internacional como 'I Want It That Way', 'Everybody (Backstreet's Back)', 'As Long as You Love Me', entre otros.

En julio de 2025, cabe agregar, iniciaron una exitosa serie de espectáculos en Las Vegas (EE. UU.) titulada 'Into the Millennium 2025-2026', celebrando más de 30 años de carrera.