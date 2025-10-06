Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, hizo historia en Estados Unidos al lograr un nuevo hito en su carrera.

El paisa, de 31 años, logró convertirse en el primer artista colombiano en cantar en el mítico y emblemático edificio el Empire State Building de Nueva York.

En la noche del pasado viernes, el intérprete de ‘Borró cassette’ se montó en uno de los edificios más importantes de Nueva York para dar un histórico concierto en el que entonó algunos de sus más famosos temas.

Desde el piso 86, el edificio se iluminó con los colores de la bandera de Colombia y Maluma tocó temas como: ‘Corazón’, ‘Felices los Cuatro’, ‘Hawái’, ‘Chantaje’ y su reciente sencillo ‘Bronceador’.

El evento se dio en torno al Mes de la Herencia Hispana, una celebración que se encarga de conmemorar la influencia de la cultura de la comunidad latina en la unión americana.

Desde su cuenta de Instagram, el colombiano agradeció por este nuevo hito en su carrera diciendo: “Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana”.

“Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años”, añadió.

El paisa explicó que ni en sus sueños más locos se hubiera imaginado “que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”.

Entre el público que estaba ahí apoyando su presentación estaba su colega y amigo, el cantante Pipe Bueno.

El paisa también subió a sus redes un carrete de fotos del Empire State iluminado con la bandera de Colombia y unas emotivas palabras.

El artista, de 31 años, afirmó que: “Viendo estas imágenes solo puedo pensar en las miles de personas que salieron de su país a buscar una mejor vida en el extranjero, que este post solo sirva de motivación y de compañía. Cada esfuerzo ha valido la pena”.