NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Lunes, 06 de octubre de 2025
Maluma

Maluma hace historia y se convierte en el primer artista colombiano en cantar en el Empire State de Nueva York

octubre 6, 2025
Por: Diana Pérez
Maluma | Foto: AFP
Maluma | Foto: AFP
El evento se dio en torno al Mes de la Herencia Hispana, una celebración que se encarga de conmemorar la influencia de la cultura de la comunidad latina en la unión americana.

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, hizo historia en Estados Unidos al lograr un nuevo hito en su carrera.

El paisa, de 31 años, logró convertirse en el primer artista colombiano en cantar en el mítico y emblemático edificio el Empire State Building de Nueva York.

En la noche del pasado viernes, el intérprete de ‘Borró cassette’ se montó en uno de los edificios más importantes de Nueva York para dar un histórico concierto en el que entonó algunos de sus más famosos temas.

Desde el piso 86, el edificio se iluminó con los colores de la bandera de Colombia y Maluma tocó temas como: ‘Corazón’, ‘Felices los Cuatro’, ‘Hawái’, ‘Chantaje’ y su reciente sencillo ‘Bronceador’.

o

El evento se dio en torno al Mes de la Herencia Hispana, una celebración que se encarga de conmemorar la influencia de la cultura de la comunidad latina en la unión americana.

Desde su cuenta de Instagram, el colombiano agradeció por este nuevo hito en su carrera diciendo: “Hoy vamos a vestir la torre con los colores de la bandera colombiana”.

“Les hago este video para todos los soñadores que me ven, toda la gente que me ha seguido durante todos estos años”, añadió.

El paisa explicó que ni en sus sueños más locos se hubiera imaginado “que la noche de hoy se va a dar de esta manera. Quiero que sean testigos de lo que estamos a punto de vivir. Los amo mucho”.

Entre el público que estaba ahí apoyando su presentación estaba su colega y amigo, el cantante Pipe Bueno.

El paisa también subió a sus redes un carrete de fotos del Empire State iluminado con la bandera de Colombia y unas emotivas palabras.

El artista, de 31 años, afirmó que: “Viendo estas imágenes solo puedo pensar en las miles de personas que salieron de su país a buscar una mejor vida en el extranjero, que este post solo sirva de motivación y de compañía. Cada esfuerzo ha valido la pena”.

Temas relacionados:

Maluma

Nueva York

Concierto

Cantante

Reguetón

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esto no fue una detención, fue un acto de terror”: el régimen de Maduro intensifica la persecución en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Entretenimiento

Ver más
Hollywood - Foto EFE/ Tilly Norwood - Foto IG: @TillyNorwood
Hollywood

Así se ve la actriz creada con inteligencia artificial que generó conmoción en Hollywood: "es un ataque al arte"

Póster de las películas ‘El Conjuro’ y ‘Demon Slayer’: Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Este es el anime que desbancó a ‘El Conjuro 4: los últimos ritos’ en la taquilla de Estados Unidos

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’ | Foto AFP News
Entretenimiento

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump anuncia que ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia

Prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza - Fotos referencia: Canva
Cáncer

Científicos desarrollan una prueba capaz de detectar los primeros síntomas del cáncer de cuello y de cabeza

Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

Trump impondría nuevas sanciones a Rusia tras bombardeo aéreo contra Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Con acciones de Trump frente al régimen de Maduro "vemos luz al final del túnel en Venezuela", asegura profesor de las FF. AA. de Estados Unidos

Marco Rubio y Claudia Sheinbaum (AFP)
México

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Régimen de Maduro

"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

James Rodríguez junto a Rafael Romo y Kevin Mier - Foto EFE
James Rodríguez

"Nosotros también hemos pasado por eso": el empático mensaje de James Rodríguez para La Vinotinto tras su eliminación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda