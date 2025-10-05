Así luce Bad Bunny como ‘Quico’ en un curioso sketch de ‘El Chavo del 8’

Luego de que se anunciara que Bad Bunny será la estrella encargada de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, el artista brilló una vez más durante el icónico programa estadounidense Saturday Night Live con una curiosa versión de ‘El Chavo del 8’.

El artista puertorriqueño hizo parte de uno de los segmentos del show, el cual hizo una llamativa reinvención del famoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños, en el que interpretó a ‘Quico’.

En las imágenes se puede observar el intro del Chavo del 8, en el que el comediante Marcello Hernandez interpreta a ‘El Chavo’, Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) personifica a ‘Quico’, Andrew Dismukes es ‘Don Ramón’, Chloe Fineman interpreta a Doña Florinda, mientras que Sarah Sherman personifica a ‘La Chilindrina’ y ‘Kenan Thompson’ es ‘El señor Barriga’.

El segmento rindió homenaje al famoso programa mexicano, el cual retrataba las aventuras de un niño de escasos recursos que vivía en una vecindad en la que ocurrían situaciones disparatadas.

Aunque la comedia fue presentada en inglés, los actores y la producción se preocuparon para capturar la esencia del icónico programa en sus gestos, diálogos y escenografía.

La elección de Bad Bunny no tardó en filtrarse en todas las redes, donde recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos y detractores, algunos aplaudiendo su trabajo, mientras que otros lo consideraron algo “extraño”.

En el mismo programa, Bunny también apareció como presentador, en el que aprovechó la oportunidad para hablar de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl en medio de la polémica surgida en Estados Unidos, donde las autoridades anunciaron que ICE estará presente en los alrededores del estadio en Santa Clara, California.

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”, comentó el ‘Conejo Malo’ en un monólogo de ‘Saturday Night Live’.

“Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos. Demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”, dijo el cantante en español.