NTN24
Domingo, 05 de octubre de 2025
Domingo, 05 de octubre de 2025
Bad Bunny

Así luce Bad Bunny como ‘Quico’ en un curioso sketch de ‘El Chavo del 8’

octubre 5, 2025
Por: Miguel Pedreros
Bad Bunny-Foto: AFP
Bad Bunny-Foto: AFP
El artista nacido en Puerto Rico hizo parte de uno de los programas más famosos de Estados Unidos.

Luego de que se anunciara que Bad Bunny será la estrella encargada de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl, el artista brilló una vez más durante el icónico programa estadounidense Saturday Night Live con una curiosa versión de ‘El Chavo del 8’.

El artista puertorriqueño hizo parte de uno de los segmentos del show, el cual hizo una llamativa reinvención del famoso programa creado por Roberto Gómez Bolaños, en el que interpretó a ‘Quico’.

En las imágenes se puede observar el intro del Chavo del 8, en el que el comediante Marcello Hernandez interpreta a ‘El Chavo’, Benito Antonio Martínez (Bad Bunny) personifica a ‘Quico’, Andrew Dismukes es ‘Don Ramón’, Chloe Fineman interpreta a Doña Florinda, mientras que Sarah Sherman personifica a ‘La Chilindrina’ y ‘Kenan Thompson’ es ‘El señor Barriga’.

El segmento rindió homenaje al famoso programa mexicano, el cual retrataba las aventuras de un niño de escasos recursos que vivía en una vecindad en la que ocurrían situaciones disparatadas.

o

Aunque la comedia fue presentada en inglés, los actores y la producción se preocuparon para capturar la esencia del icónico programa en sus gestos, diálogos y escenografía.

La elección de Bad Bunny no tardó en filtrarse en todas las redes, donde recibió todo tipo de comentarios por parte de sus fanáticos y detractores, algunos aplaudiendo su trabajo, mientras que otros lo consideraron algo “extraño”.

En el mismo programa, Bunny también apareció como presentador, en el que aprovechó la oportunidad para hablar de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl en medio de la polémica surgida en Estados Unidos, donde las autoridades anunciaron que ICE estará presente en los alrededores del estadio en Santa Clara, California.

“Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl y sé que la gente alrededor del mundo que ama mi música también está feliz”, comentó el ‘Conejo Malo’ en un monólogo de ‘Saturday Night Live’.

“Especialmente todos los latinos alrededor del mundo, y aquí en los Estados Unidos, todas las personas que han trabajado para abrir puertas. Más que mi logro, es el logro de todos. Demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca pueden ser eliminadas o borradas”, dijo el cantante en español.

o

“Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, bromeó.

https://x.com/nbcsnl/status/1974709975080476905

Temas relacionados:

Bad Bunny

El Chavo del 8

Super Bowl

Comediante

Televisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Usa el presidente Petro las violentas protestas propalestinas en Colombia como herramienta política para atacar a la ANDI?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan controversia por anuncio de ICE en el Super Bowl durante presentación de Bad Bunny

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

Más de Entretenimiento

Ver más
Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’ | Foto AFP News
Entretenimiento

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas

Emotivas palabras de Maleja Restrepo y Tattán Mejía tra la partida del padre de la presentadora - Fotos: Instagram @maleja_restrepo
Influencer

“Eres un papá increíble”: el mensaje emotivo de Maleja Restrepo tras el fallecimiento de su padre

Fue encontrado sin vida “Micky Hair” estilista de Angela Aguilar - Foto captura: Instagram @micky_hair
Ángela Aguilar

En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Encélado - Foto NASA
Sistema Solar

Esta es la luna en nuestro sistema solar que cumple con todos los requisitos para ser un entorno que podría albergar vida

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’ | Foto AFP News
Entretenimiento

Angelique Boyer, protagonista de telenovela ‘Teresa’, comparte sus secretos para vivir sin dramas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Israel - Hamás

Israel asegura que se prepara para la liberación de los rehenes tras la respuesta de Hamás a propuesta de paz de Trump

Ernesto Michel Pérez Alvelaes, ciudadano cubano exiliado
Cuba

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
Televisión

Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

Lewis Hamilton | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La triste pérdida Lewis Hamilton y su conmovedor mensaje: “tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida”

Las palabras de Néstor Lorenzo a sus dirigidos, tras finalizadas las eliminatorias - Foto: AFP
Néstor Lorenzo

El emotivo mensaje de Néstor Lorenzo a sus dirigidos tras finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda