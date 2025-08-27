NTN24
Actriz

María Antonieta de las Nieves, actriz de 'La Chilindrina', reveló la verdadera causa de su hospitalización tras una gira en Perú

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
María Antonieta de las Nieves - EFE
María Antonieta de las Nieves - EFE
La actriz mexicana publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró cómo se encuentra actualmente de salud.

Recientemente, trascendió información sobre un quebranto de salud que sufrió la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, recordada por haber interpretado el personaje de 'La Chilindrina' en la popular serie 'El Chavo del 8'.

Aunque varias fuentes informaron que la actriz fue ingresada a un hospital por un aparente ataque de ansiedad, la misma María Antonieta de las Nieves rompió el silencio y publicó un video en sus redes sociales en el que aclaró cuál fue su verdadero diagnóstico.

Según dijo la celebridad mexicana de 78 años, el incidente ocurrió tras una gira en Perú en donde tuvo una fuerte deshidratación que le bajó sus niveles de sodio, lo que provocó su hospitalización.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, escribió en la descripción del video publicado en Instagram.

En el clip, la actriz aseguró que actualmente “la está pasando muy bien” y dejó claro que se encuentra bien de salud, entregando un parte de tranquilidad a sus seguidores que se mostraron preocupados tras conocerse su hospitalización de emergencia.

“Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo”, dijo.

De acuerdo con informes, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar (El Señor Barrigas) estuvieron en Perú realizando una gira, en momentos en los que el actor que dio vida a Quico en el 'Chavo del Ocho', Carlos Villagrán, llegó al mismo país para presentar su circo.

La actriz es muy querida en Hispanoamérica gracias a su recordado papel de 'La Chilindrina' en la serie mexicana. Precisamente, en 2021 fue reconocida con un récord Guinness por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, en ese entonces, con un total de 48 años.

Cabe mencionar que los personajes del Chavo estuvieron nuevamente en el foco de atención tras ser estrenada la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, titulada "Chespirito: sin querer queriendo", que dejó en evidencia algunas de las diferencias que existían o que aún existen entre algunos actores de la popular serie mexicana.

Taylor Swift

El momento incómodo que vivió el actor Tom Hiddleston en medio de una entrevista cuando fue cuestionado sobre su exnovia, Taylor Swift

Andrés Cepeda, cantante bogotano - Foto: EFE
Ponte al Día

Andrés Cepeda, el cantante bogotano que con sus letras y melodías ha conquistado el mundo

Maía, cantante - Foto @maiamusical
Mujeres

Maía revela detalles sobre su nuevo álbum "Colores" y reflexiona sobre su carrera musical de 23 años

