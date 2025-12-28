NTN24
Domingo, 28 de diciembre de 2025
Francia

Muere la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

diciembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Brigitte Bardot - Actriz - EFE
La defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos murió tras décadas alejada del estrellato.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió a los 91 años, tras décadas alejada del estrellato, anunció este domingo la fundación que lleva su nombre.

La protagonista de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta", indica el comunicado.

"Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo", reaccionó en X el presidente francés, Emmanuel Macron. La ministra de Cultura, Rachida Dati, rindió homenaje en la misma red social a "un icono entre los iconos, tan libre y tan francesa".

Marine Le Pen, líder del partido de ultraderecha Agrupación Nacional (RN), con el que Brigitte Bardot no ocultaba su cercanía, rindió homenaje a una mujer "increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra".

En los últimos años, la actriz que encarnó la liberación de las tradiciones en la Francia de los años 1950 causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre.

Nada predestinaba a la joven Brigitte a esa fama: nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje. Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en "Y Dios creó a la mujer", con la que se inició la leyenda de sex symbol.

Tras el éxito del filme, Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa.

Una experiencia traumática. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

