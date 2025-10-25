NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Frankenstein

Así es la impresionante transformación de Jacob Elordi como el ‘monstruo de Frankenstein’ en la nueva película de Guillermo del Toro

octubre 25, 2025
Por: Miguel Pedreros
El actor australiano Jacob Elordi asiste al estreno de 'Frankenstein' de Netflix-Foto: AFP
El actor australiano Jacob Elordi asiste al estreno de 'Frankenstein' de Netflix-Foto: AFP
Netflix ha publicado una serie de fotografías en las que se puede observar esta nueva versión del famoso personaje.

La famosa novela ‘Frankenstein’, también conocida como ‘El moderno Prometeo’, tiene una nueva adaptación al cine, esta vez bajo la visión del aclamado director mexicano Guillermo del Toro, famoso por realizar exitosas películas como ‘El laberinto del Fauno, ‘Hellboy’ y ‘La forma del agua’, cinta que le dio el Premio Oscar.

La película es una producción original de Netflix que tiene un estreno limitado en salas de cine desde el 23 de octubre, mientras que su gran lanzamiento en la plataforma será a partir del 7 de noviembre.

Precisamente, la cinta ha obtenido muy buenos comentarios por parte de la crítica especializada, la cual resalta la fascinación de Del Toro por el mundo creado por la escritora Mary Shelley y la increíble transformación de la estrella juvenil Jacob Elordi como el ‘monstruo de Frankenstein’.

De hecho, Netflix ha publicado una serie de fotografías en las que se puede observar esta nueva versión del famoso personaje, el cual fue creado por el científico 'Víctor Frankenstein', quien ensambló una criatura con partes de cadáveres humanos.

o

En las imágenes se puede observar al actor con un elaborado maquillaje que resalta facciones pálidas y fúnebres, con remiendos en su piel, la cual está desgastada y pálida.

Curiosamente, y a diferencia de otras obras cinematográficas, esta versión de ‘Frankenstein’ muestra al monstruo con el cabello largo.

En lo que se ha podido observar, esta película será una introspección única a la famosa obra que ha trascendido en la cultura popular al ser una clara crítica a los peligros de la ambición científica desenfrenada y la crueldad del ser humano a lo desconocido.

Además, Guillermo del Toro es un director que en sus obras prefiere filmar con efectos prácticos, escenarios naturales y elaborados sets que resaltan su fascinación por la creación manual, pero con un uso prudente de efectos digitales.

o

“Un científico brillante pero egocéntrico da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente lleva a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación”, comenta la sinopsis oficial de la cinta.

Temas relacionados:

Frankenstein

Guillermo Del Toro

Cine

Jacob Elordi

Películas

