"Ni Piqué se atrevió a tanto": Shakira posó con unos cuernos por noble causa y provocó reacciones entre sus seguidores

La cantante colombiana Shakira publicó una fotografía con la que promocionó la segunda parte de la película 'Zootopía', en la que le presta su voz al querido personaje de Gazelle quien es una gacela y estrella del pop.

De hecho, el tema ‘Try Everything’, que es interpretado por la aclamada gacela, es la banda sonora principal de la primera parte de ‘Zootopía’.

Shakira luce en la fotografía con un atuendo con el que buscó imitar a Gazelle por lo que se puso, además, unos cachos como de gacela sobre su cabeza. La colombiana en la imagen alza a un peluche que semeja a Judy Hopps, una coneja que también hace parte de los personajes de Zootopía.

“Parece que a Judy Hopps también le gusta la canción de Gazelle. #Zootopia2”, escribió Shakira junto a la imagen publicada mediante perfil oficial en la red social Instagram.

La inocente imagen, con la que Shakira parece mostrarse orgullosa de su participación en la película animada de Disney, despertó diversos comentarios entre los que hubo varios con menciones al exfutbolista Gerard Piqué.

Muchos de los seguidores comentaron, en concreto, los cachos con los que posó la cantante quien muy a su estilo portó con orgullo su vestuario.

“Ni Piqué se atrevió a tanto”, comentó un internauta sobre el vestido de Shakira. Otro más mencionó: “Pues a mí me encanta que sea capaz de colocarse esos cuarnacos, sí señor. Ojalá hubiera rentabilizado yo así los míos”.

Decenas de otros seguidores, no obstante, expresaron menos ironía en sus comentarios y llenaron a Shakira de elogios por su participación en el filme.

“Gazelle debería tener su propia peli, sería un éxito si nos contaran la historia de este personaje tan hermoso”, arriesgó a comentar, por ejemplo, uno de los seguidores que comentaron la fotografía.

‘Zootopía 2’ está pactada para estrenarse el próximo 26 de noviembre en Estados Unidos, casi 10 años después del lanzamiento de su primera parte.