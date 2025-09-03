“No cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal y me pregunté: '¿es la mujer con la que quiero tener hijos?’” polémica confesión del deportista David Justice sobre su divorcio con la actriz Halle Berry
El ex jugador de béisbol David Justice, de 59 años, estuvo casado con la actriz Halle Berry entre 1993 y 1997. Aunque su matrimonio terminó hace más de dos décadas, el exdeportista decidió compartir su experiencia en el pódcast “All the Smoke”, conducido por Matt Barnes.
Justice recordó que las dificultades comenzaron poco después de casarse, cuando terminó la luna de miel, cinco meses después: “Yo buscaba una mujer parecida a mi madre, como el buen chico del Medio Oeste que soy. En mi cabeza, imaginaba una esposa que cocinara, limpiara y fuera más tradicional”, confesó.
El exjugador también compartió una de las preguntas que más lo marcaron durante la relación: “Me pregunté: si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tenerlos?” la respuesta fue clara. “Ella no cocinaba, no limpiaba, no parecía muy maternal… y empezamos a discutir”, dijo rememorando aquellas épocas.
Justice también contó que, apenas cinco meses después de conocerse, Berry le propuso matrimonio: “Dije que sí porque no podía negarme. ¿Quién habría podido decirle que no en ese momento?”, relató.
La distancia y las agendas también influyeron en la ruptura: “Pasábamos mucho tiempo separados, porque ella viajaba constantemente por el rodaje de películas”, explicó.
A la distancia, Justice reflexiona sobre lo que pudo haber sido: “Quizá si hubiéramos ido a terapia juntos, las cosas habrían sido diferentes. Pero en ese momento, no sabía nada”.
Por su parte, en el mes de febrero, Halle Berry asistió a una entrevista con Drew Barrymore y se refirió a sus experiencias sentimentales: “No quiero quedarme con el hombre equivocado. Cuando cometes un error, solo queda empezar de nuevo y corregirlo. Todos cometemos errores”.
Actualmente, Halle Berry ha tenido dos matrimonios después de Justice. El pasado 14 de agosto celebró su cumpleaños número 59 y mantiene una relación con el músico Van Hunt.