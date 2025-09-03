La reina Camila, esposa del rey Carlos III, revela que sufrió un intento de agresión sexual en su adolescencia

La reina Camila del Reino Unido ha sido mencionada en el nuevo libro “Power and the Palace”, escrito por Valentine Low, periodista y ex corresponsal real del The Times.

Aunque la obra aborda distintos aspectos de la vida en la monarquía británica, uno de sus pasajes más reveladores expone un capítulo hasta ahora desconocido de la vida de Camila.

Según detalla el autor, el episodio tuvo lugar en 1963, cuando Camila Shand (su apellido de soltera) tenía alrededor de 16 o 17 años. Durante un viaje en tren hacia la estación de Paddington, en Londres, un hombre comenzó a tocarla sin su consentimiento.

La reina reaccionó de inmediato, se quitó un zapato y golpeó al agresor con el tacón, aplicando según relató ella misma un consejo que le había dado su madre para situaciones de peligro.

Ya en la estación, Camila informó del incidente al personal, lo que permitió la detención del atacante. El relato de este suceso fue compartido en privado por Camila en 2008 con Boris Johnson, entonces alcalde de Londres.

La publicación del libro está prevista para el 11 de septiembre. Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte del Palacio de Buckingham, aunque tampoco se ha desmentido la veracidad del testimonio.

En una entrevista con BBC Radio 4, el autor del libro elogió la reacción de Camila ante el intento de agresión: “No solo fue ingeniosa, también actuó como una ciudadana ejemplar al asegurarse de que ese hombre fuera detenido”.

Low también explicó por qué la reina decidió no hacer pública esta historia en su momento: “No quería desviar la atención de las experiencias de otras víctimas, ni colocarse en el centro de ese debate”.

A lo largo de los años, Camila ha demostrado un firme compromiso con la causa contra la violencia de género. Es presidenta de la organización benéfica SafeLives y ha visitado numerosos centros y refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, tanto en el Reino Unido como en el extranjero.

Este compromiso se ha visto reflejado en sus intervenciones públicas, como en la recepción celebrada en Clarence House en abril de este año, donde declaró:

“Hace diez años, no estaría aquí hablando de esto porque era un tema tabú. Pero hoy estamos aquí, con sobrevivientes que alzan la voz y comparten sus historias”.

Fuentes cercanas a la reina subrayan que su implicación en estas causas no surgió directamente de aquel episodio vivido en su adolescencia, sino de haber escuchado, con el tiempo, los relatos de muchas mujeres que han sufrido violencia sexual o machista.