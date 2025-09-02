NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
Lionel Messi junto a su familia | Foto AFP News
Lionel Messi junto a su familia | Foto AFP News
Lionel Messi

Ocho años después, la foto de matrimonio de Messi y Antonela gana premio internacional por Inspiration Photographers

septiembre 2, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La imagen ha sido galardonada por Inspiration Photographers, una de las organizaciones más prestigiosas del rubro nupcial.

Inspiration Photographers es una organización internacional que agrupa a fotógrafos y videógrafos especializados en bodas, retratos y fotografía familiar. A través de sus premiaciones anuales como el Inspiration Awards y el codiciado Lente de Oro, distingue trabajos sobresalientes del sector, posicionando a los artistas en un circuito de reconocimiento internacional.

o

La fotografía de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo besándose como recién casados, mientras su hijo Thiago se tapa la cara con ternura, ha sido reconocida con el prestigioso Inspiration Award.

El autor del retrato es el argentino Andrés Preumayr, oriundo de Rosario, que describió la experiencia como “un antes y un después en mi carrera”. Esta es una de las ceremonias más emblemáticas y mediáticas en la historia reciente de la ciudad: la boda entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrada el 30 de junio de 2017 en el complejo City Center Rosario.

La fotografía premiada forma parte de la colección número 69 del certamen y fue seleccionada entre cientos de postulaciones de todo el mundo. Cada imagen que participa pasa por un riguroso proceso de evaluación, que incluye votación directa de miembros acreditados y sumatoria de puntos según los reconocimientos obtenidos durante el año.

Además, según detalló el diario La Capital, Andrés Preumayr fue el jefe del equipo que registró todos los momentos de la ceremonia de Messi y Antonela, a la que asistieron cerca de 260 invitados, entre familiares, amigos y grandes figuras del fútbol.

Un momento especialmente emotivo ocurrió en 2020, cuando Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales un video conmemorativo por su tercer aniversario de bodas, acompañado del mensaje: “Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá”, cita tomada del tema musical que acompañó la producción. En el video también participó el trabajo fotográfico de Preumayr.

o

Asimismo, la organización Inspiration Photographers anunciará próximamente, durante el mes de septiembre, la lista oficial de nominados al Lente de Oro, su máxima distinción, en una transmisión en vivo a través de redes sociales y su sitio web oficial.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Antonela Rocuzzo

Fotografía

Matrimonio

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estoy muerta en vida como madre": desgarrador relato de la actriz Rhoda Torres que denuncia la detención de su hijo por el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Donald Turmp, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump confirma que Estados Unidos atacó un barco cargado de drogas procedente de Venezuela

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Expectativa en Latinoamérica por llegada del secretario de Estado, Marco Rubio: esta es su agenda en los países que visitará

Daniel Ortega, cabeza del régimen de Nicaragua (AFP)
Nicaragua

"Estas son las consecuencias de aquellos que se atreven a contradecir al régimen": analistas sobre casos de opositores que permanecen encarcelados en Nicaragua

Más de Entretenimiento

Ver más
Mara Wilson - EFE
Celebridades

Así fue captada Mara Wilson, protagonista de Matilda, en una finca silletera de Medellín previo a las Feria de las Flores

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Tras enigmática muerte de su cuidador, la muñeca Annabelle ya tiene nuevo compañero; es un reconocido humorista

Ibai Llanos, creador de contenido español / Arepa de Colombia y arepa de Venezuela / Banderas de Colombia y Venezuela: Fotos: X
Redes sociales

Mundial de Desayunos de Ibai Llanos determina por votación popular qué arepa es mejor entre la colombiana y venezolana

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Salomón Rondón/ Dayro Moreno - Fotos AFP
Copa Mundial del Fútbol

Cuenta oficial del Mundial celebra convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia y de Salomón Rondón a La Vinotinto

Volcán Krasheninnikov arroja humo y cenizas durante una erupción en el territorio de Kamchatka, Rusia - EFE
Volcán

El volcán ruso que entró en fase de erupción luego de 460 años tras terremoto de 8,8 de magnitud deja impresionantes imágenes

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Funcionario del Cicpc. AVN
Desaparecidos

Otra joven es reportada como desaparecida en Caracas: Salió de Maracay a verse con su novio que nadie conoce

Camp Nou | Foto: AFP
Barcelona

¿A puerta cerrada? La opción que tendría prevista el Barcelona para volver a jugar en el Camp Nou ante el Valencia

Visa - Foto de referencia Canva
Visado

Potencia mundial creó una categoría especial de visado y sus residentes se quejan por confusión mediática

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano