Ocho años después, la foto de matrimonio de Messi y Antonela gana premio internacional por Inspiration Photographers

Inspiration Photographers es una organización internacional que agrupa a fotógrafos y videógrafos especializados en bodas, retratos y fotografía familiar. A través de sus premiaciones anuales como el Inspiration Awards y el codiciado Lente de Oro, distingue trabajos sobresalientes del sector, posicionando a los artistas en un circuito de reconocimiento internacional.

VEA TAMBIÉN Un venezolano en la realeza: Leopoldo Maduro Vollmer se une en matrimonio con la princesa Carolina de Liechtenstein o

La fotografía de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo besándose como recién casados, mientras su hijo Thiago se tapa la cara con ternura, ha sido reconocida con el prestigioso Inspiration Award.

El autor del retrato es el argentino Andrés Preumayr, oriundo de Rosario, que describió la experiencia como “un antes y un después en mi carrera”. Esta es una de las ceremonias más emblemáticas y mediáticas en la historia reciente de la ciudad: la boda entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrada el 30 de junio de 2017 en el complejo City Center Rosario.

La fotografía premiada forma parte de la colección número 69 del certamen y fue seleccionada entre cientos de postulaciones de todo el mundo. Cada imagen que participa pasa por un riguroso proceso de evaluación, que incluye votación directa de miembros acreditados y sumatoria de puntos según los reconocimientos obtenidos durante el año.

Además, según detalló el diario La Capital, Andrés Preumayr fue el jefe del equipo que registró todos los momentos de la ceremonia de Messi y Antonela, a la que asistieron cerca de 260 invitados, entre familiares, amigos y grandes figuras del fútbol.

Un momento especialmente emotivo ocurrió en 2020, cuando Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales un video conmemorativo por su tercer aniversario de bodas, acompañado del mensaje: “Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. Y es nuestro gran amor lo que nunca morirá”, cita tomada del tema musical que acompañó la producción. En el video también participó el trabajo fotográfico de Preumayr.

VEA TAMBIÉN Magistral pared: el gol del venezolano Telasco Segovia con Inter de Miami al último minuto por semifinal de Leagues Cup que hizo gritar a Messi o

Asimismo, la organización Inspiration Photographers anunciará próximamente, durante el mes de septiembre, la lista oficial de nominados al Lente de Oro, su máxima distinción, en una transmisión en vivo a través de redes sociales y su sitio web oficial.