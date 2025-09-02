“No hay plan B”: la historia del artista colombiano que dejó el fútbol por la música

Desde Medellín para el mundo, Juan Duque se ha consolidado como una de las nuevas voces del pop urbano en Colombia. En su paso por el programa On the Road, conducido por Mauro Giraldo, el artista recorre las calles de Nueva York mientras comparte los momentos clave que lo han llevado a escalar en la industria musical.

VEA TAMBIÉN La calle Guayacán Orquesta en Estados Unidos, un homenaje a la música colombiana que trasciende fronteras o

Aunque hoy en día suena en las principales listas de éxitos gracias a temas como “Solcito” y “Ojalá”, su camino no comenzó en los escenarios, sino en las canchas.

En su adolescencia, Juan soñaba con ser futbolista profesional y jugaba como delantero central. Sin embargo, en 2014, debido a la presión familiar, decidió dejar el deporte.

“Fue un golpe muy duro”, confiesa. Con el tiempo, entendió que lo que realmente le atraía era el estilo de vida del futbolista, más que la profesión en sí. Entre risas, comenta: “Si uno se quiere tomar un traguito, no se puede”. A lo que Mauro responde en tono jocoso: “Al único que se le aguanta eso es a Dairo Moreno”.

Pese a las dificultades, Juan envía un mensaje claro a los jóvenes: “Sigan sus sueños”. Y él es el ejemplo vivo de ello. Fue a principios de 2020 cuando tomó la decisión definitiva: “Estaba desayunando y dije: ‘Voy a hacer una carrera musical. Voy a ser artista, no hay plan B, no hay vuelta atrás. Esto va a funcionar sí o sí, y punto’”.

Sin contactos ni experiencia previa en la industria, Juan comenzó desde cero. Poco a poco fue conociendo personas clave que lo ayudaron a dar sus primeros pasos. Así nació su primera canción, que tuvo una buena recepción para un debutante.

En 2021 firmó con una disquera independiente, y para mediados del año siguiente lanzó “Más chimbita”, tema que marcó un antes y un después en su carrera. “Empezaron a llamarnos para shows”, recuerda. “Comenzamos el año quietos y lo terminamos con 60 presentaciones, de ciudad en ciudad”.

Bogotá e Ibagué han sido dos de las ciudades que más lo han apoyado. “La gente me ha recibido muy bien allá, me quieren mucho, y yo también los quiero mucho”, afirma con gratitud.

VEA TAMBIÉN ¿La salsa nació en Nueva York o en Cuba? Juan Carvajal y Henry Fiol reviven en el cine el ritmo que ha marcado generaciones en Colombia o

Con una carrera en ascenso, Juan Duque sigue abriéndose camino con autenticidad y determinación, demostrando que los sueños, cuando se enfrentan con valentía, pueden convertirse en realidad.