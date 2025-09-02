NTN24
Martes, 02 de septiembre de 2025
Martes, 02 de septiembre de 2025
On the Road

“No hay plan B”: la historia del artista colombiano que dejó el fútbol por la música

septiembre 2, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El cantante colombiano se sincera en el programa On the Road sobre sus inicios, su transición del fútbol a la música, y cómo sus éxitos “Solcito” y “Ojalá” lo han llevado a los primeros lugares en Colombia y Latinoamérica.

Desde Medellín para el mundo, Juan Duque se ha consolidado como una de las nuevas voces del pop urbano en Colombia. En su paso por el programa On the Road, conducido por Mauro Giraldo, el artista recorre las calles de Nueva York mientras comparte los momentos clave que lo han llevado a escalar en la industria musical.

o

Aunque hoy en día suena en las principales listas de éxitos gracias a temas como “Solcito” y “Ojalá”, su camino no comenzó en los escenarios, sino en las canchas.

En su adolescencia, Juan soñaba con ser futbolista profesional y jugaba como delantero central. Sin embargo, en 2014, debido a la presión familiar, decidió dejar el deporte.

“Fue un golpe muy duro”, confiesa. Con el tiempo, entendió que lo que realmente le atraía era el estilo de vida del futbolista, más que la profesión en sí. Entre risas, comenta: “Si uno se quiere tomar un traguito, no se puede”. A lo que Mauro responde en tono jocoso: “Al único que se le aguanta eso es a Dairo Moreno”.

Pese a las dificultades, Juan envía un mensaje claro a los jóvenes: “Sigan sus sueños”. Y él es el ejemplo vivo de ello. Fue a principios de 2020 cuando tomó la decisión definitiva: “Estaba desayunando y dije: ‘Voy a hacer una carrera musical. Voy a ser artista, no hay plan B, no hay vuelta atrás. Esto va a funcionar sí o sí, y punto’”.

Sin contactos ni experiencia previa en la industria, Juan comenzó desde cero. Poco a poco fue conociendo personas clave que lo ayudaron a dar sus primeros pasos. Así nació su primera canción, que tuvo una buena recepción para un debutante.

En 2021 firmó con una disquera independiente, y para mediados del año siguiente lanzó “Más chimbita”, tema que marcó un antes y un después en su carrera. “Empezaron a llamarnos para shows”, recuerda. “Comenzamos el año quietos y lo terminamos con 60 presentaciones, de ciudad en ciudad”.

Bogotá e Ibagué han sido dos de las ciudades que más lo han apoyado. “La gente me ha recibido muy bien allá, me quieren mucho, y yo también los quiero mucho”, afirma con gratitud.

o

Con una carrera en ascenso, Juan Duque sigue abriéndose camino con autenticidad y determinación, demostrando que los sueños, cuando se enfrentan con valentía, pueden convertirse en realidad.

Temas relacionados:

On the Road

Música

Género urbano

Reguetón

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿La relación entre EE. UU. y México está en la cuerda floja o la visita de Marco Rubio augura una estabilización?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Primer informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum: ¿en qué se ha enfocado la gestión de la presidente mexicana?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos entendido que los ven como fichas de canje": esposa de Freddy Superlano sobre desaparición de su familiar y la de Roland Carreño

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Fotos: Iván Duque/ Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

"Cuando EE. UU. declara a un grupo como terrorista, está legitimado por ley para hacer capturas, persecuciones selectivas y operaciones de precisión contra su cúpula, de ahí el temor de Maduro": expresidente Duque

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

c
Dictadura

Denuncian que los presos políticos venezolanos Roland Carreño y Freddy Superlano habrían sido trasladados del Helicoide a paradero desconocido

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Maduro y Petro

"Cada día Petro muestra más su complicidad con un régimen que tiene las horas contadas": Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial de Colombia

Más de Entretenimiento

Ver más
La cantante colombiana Shakira en concierto en Medellín en abril pasado. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte curioso momento en el que una fan lucía seria mientras el estadio 'se caía' con el coro de ‘Si te vas’ en su último concierto

Príncipe Harry | Foto: EFE
Príncipe Harry

Príncipe Harry fue absuelto de una acusación de intimidación por parte de una trabajadora de la institución que fundó en honor a la princesa Diana

Confirmado: Disney anuncia “La Era de Hielo 6” | Foto AFP News
Disney

Disney confirma la fecha de estreno de ‘La era de hielo 6’ y revela escenas de otros dos éxitos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Fútbol Sudamericano

Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

Luis Díaz en su presentación como nuevo jugador del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

La acrobática chilena de Luis Díaz con el Bayern Múnich que sorprendió hasta a sus rivales: "Superestrella de clase mundial"

La cantante colombiana Shakira en concierto en Medellín en abril pasado. (EFE)
Canción de Shakira

Shakira comparte curioso momento en el que una fan lucía seria mientras el estadio 'se caía' con el coro de ‘Si te vas’ en su último concierto

Pelea en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Periodista que asistió al concierto de Damas Gratis en Bogotá revela la causa que desató la batalla campal en el Movistar Arena

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz mantiene vivas las esperanzas de que la selección Colombia se va a clasificar al Mundial: “lo vamos a conseguir”

Selección venezolana - Foto AFP
La Vinotinto

"Contra Colombia será mi último partido con La Vinotinto en Eliminatorias": referente de la selección venezolana revela radical decisión

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano