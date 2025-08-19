La calle Guayacán Orquesta en Estados Unidos, un homenaje a la música colombiana que trasciende fronteras

El pasado 18 de julio, Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones pioneras del género de la salsa en Colombia, que con sus letras y melodías ha logrado conquistar el mundo, recibió un homenaje en los Estados Unidos.

Las autoridades de Nueva York hicieron un reconocimiento a la agrupación colombiana que este año conmemora 39 años desde su creación; en su honor, las autoridades locales de Manhattan inauguraron una calle que lleva por nombre el de este grupo salsero.

Un acto que tomó por sorpresa, pero que a la vez llenó de orgullo a su fundador: “Eso fue una sorpresa, yo no sabía, me dijeron ponte chévere, van a hacer un homenaje”, expresó Alexis Lozano a Mauro Giraldo en el programa On The Road.

Ocasión que Lozano, junto a su amigo y compañero de la vida en el ámbito musical Nino Caicedo, recordaron en el momento que se juntaron para crear composiciones que han trascendido y marcado su historia en la industria musical.

“Nino entra como compositor oficial de Guayacán con la canción ‘La más bella', llena de onda romántica, junto con Cocorobe", una melodía inspirada en el folclor del Chocó, una canción que por medio de su letra relata vivencias de su infancia y llena de mucho”, indicó Alexis, quien en esta última melodía sintió esa conexión con lo que buscaba para su agrupación.

VEA TAMBIÉN Orquesta Guayacán conmemora 39 años de historia: una agrupación colombiana que con sus ritmos ha logrado conquistar el mundo o

Por su parte, Caicedo relató que él “manifestó” desempeñar el rol que tiene desde hace muchos años en la orquesta; entre risas recuerda que cuando él terminó su carrera universitaria en “ingeniería metalúrgica”, una chica que él se encontraba conquistando en aquel entonces le dijo “me gusta Guayacán, pero no las canciones”, ante esto, él dijo “el compositor de ellos soy yo”.

Con el tiempo esas palabras tuvieron poder y, como el mismo, Nino lo relató, esas palabras que le dijo aquella dama en aquel momento fueron el significado de “estoy listo para mi siguiente nivel de desempeño”, hecho que, con el tiempo, de la mano de Alexis Lozano, quien le abrió las puertas de su agrupación, se hizo realidad.

Desde aquel entonces han trabajado de la mano, fusionando letras con melodías musicales que han logrado conquistar al mundo. Cada uno con sus aportes ha logrado darle esa chispa de originalidad a Guayacán Orquesta, una de las agrupaciones salseras colombianas con un amplio reconocimiento.

Su trabajo y dedicación les ha permitido vivir el éxito en la industria musical que se encuentra próxima a celebrar 40 años de historia.

“Oiga, mire, vea” se convirtió en una de las canciones icónicas de su repertorio y una de las más importantes en su carrera musical, pues esta letra los “nos llevó a hacer grandes conciertos y a la disquera salsera más importante del mundo, RRMM, donde nosotros éramos estrellas”, expresó Alexis Lozano a Mauro Giraldo en On The Road.

Con el éxito de esta y otras melodías, Lozano le sugirió a Nino quien es un compositor empírico que “tienes que dedicarte de lleno a hacer canciones, porque están gustando”, recordó Caicedo, quien, motivado por la gran acogida del público, siguió escribiendo letras llenas de ritmo y romanticismo que han acompañado a varias generaciones a nivel nacional, como internacional.

VEA TAMBIÉN Beto Cuevas, el cantante chileno que con sus letras ha logrado conquistar la industria musical o

Guayacán Orquesta, que el próximo año celebrará 40 años de recorrido artístico y musical, en exclusiva para el programa On The Road de Nuestra Tele Internacional, anunció que se encuentra en la creación de “un disco con canciones inéditas”.