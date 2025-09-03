Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal
El que no consumas productos de origen animal no significa que no te puedas dar gustos de manera saludable. Las albóndigas de soya texturizada son una deliciosa receta 100% de origen vegetal, la cual cuenta con una alta fuente de proteínas, fibra y nutrientes, ofreciendo beneficios para la salud y bienestar del cuerpo humano.
Para aprender su preparación, la chef y coach especializada en alimentación basada en plantas Piari Andolfato, en la sección de “La sartén por el mango” del programa Ponte al Día, nos enseña el paso a paso para la preparación de estas albóndigas saludables.
Ingredientes para las albóndigas de origen vegetal
- 6 tazas de soya texturizada.
- Cebolla larga o cebollín.
- Cebolla redonda roja o blanca, según preferencia.
- 6 dientes de ajo.
- Sal, comino y páprika al gusto.
- Pasta de tomate.
- 40 mililitros de salsa de soya.
- Una taza de aceite de oliva.
- Cilindro picado
- Perejil picado
- 2 litros de agua aprox.
- Harina de garbanzo o maíz.
Preparación paso a paso de las albóndigas de soya texturizada
1. Ponemos una olla en la estufa a fuego medio-alto, allí incorporamos el aceite de oliva y posteriormente integramos la cebolla larga, la cebolla redonda y el ajo, revolvemos para que se mezclen los sabores y dejamos sofreír por un tiempo de 5 minutos.
2. Pasado el tiempo estipulado, incluimos las seis tazas de soya texturizada a nuestro sofrito y revolvemos; volvemos constantemente durante 3 minutos.
3. Luego incorporamos la salsa de soya, la pasta de tomate y el agua, la cual iremos integrando de a poco; esto quiere decir, primero un litro, mezclamos nuevamente, dejamos que hierva para que la soya texturiza absorba los sabores.
4. En cuanto ya esté hirviendo y tenga poca agua, procedemos a echar las especias (la sal, el comino y la paprika), junto con el cilantro y el perejil, y mezclamos; bajamos el fuego para que nuestra mezcla se incorpore correctamente.
5. Cuando la mezcla haya absorbido el agua, la pasmos a un incorporamos en un procesador durante cinco minutos hasta que quede con una textura de masa húmeda o pastosa; la pasamos a un envase y amasamos con un poco de harina de garbanzo o harina de maíz.
6. Luego, con ayuda de un peso, hacemos nuestras albóndigas para que queden de un tamaño proporcional y posteriormente las freímos en nuestro sartén con el aceite bien caliente. Dejamos freír; en cuanto estén doradas, las retiramos, dejamos escurrir y servimos.
Esta deliciosa receta la podemos acompañar con una rica salsa de ajo.