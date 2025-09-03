NTN24
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Miércoles, 03 de septiembre de 2025
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

septiembre 3, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Una preparación rica y saludable, basada en plantas y llena de mucho sabor.

El que no consumas productos de origen animal no significa que no te puedas dar gustos de manera saludable. Las albóndigas de soya texturizada son una deliciosa receta 100% de origen vegetal, la cual cuenta con una alta fuente de proteínas, fibra y nutrientes, ofreciendo beneficios para la salud y bienestar del cuerpo humano.

Para aprender su preparación, la chef y coach especializada en alimentación basada en plantas Piari Andolfato, en la sección de “La sartén por el mango” del programa Ponte al Día, nos enseña el paso a paso para la preparación de estas albóndigas saludables.

Ingredientes para las albóndigas de origen vegetal

  • 6 tazas de soya texturizada.
  • Cebolla larga o cebollín.
  • Cebolla redonda roja o blanca, según preferencia.
  • 6 dientes de ajo.
  • Sal, comino y páprika al gusto.
  • Pasta de tomate.
  • 40 mililitros de salsa de soya.
  • Una taza de aceite de oliva.
  • Cilindro picado
  • Perejil picado
  • 2 litros de agua aprox.
  • Harina de garbanzo o maíz.

Preparación paso a paso de las albóndigas de soya texturizada

1. Ponemos una olla en la estufa a fuego medio-alto, allí incorporamos el aceite de oliva y posteriormente integramos la cebolla larga, la cebolla redonda y el ajo, revolvemos para que se mezclen los sabores y dejamos sofreír por un tiempo de 5 minutos.

2. Pasado el tiempo estipulado, incluimos las seis tazas de soya texturizada a nuestro sofrito y revolvemos; volvemos constantemente durante 3 minutos.

3. Luego incorporamos la salsa de soya, la pasta de tomate y el agua, la cual iremos integrando de a poco; esto quiere decir, primero un litro, mezclamos nuevamente, dejamos que hierva para que la soya texturiza absorba los sabores.

4. En cuanto ya esté hirviendo y tenga poca agua, procedemos a echar las especias (la sal, el comino y la paprika), junto con el cilantro y el perejil, y mezclamos; bajamos el fuego para que nuestra mezcla se incorpore correctamente.

5. Cuando la mezcla haya absorbido el agua, la pasmos a un incorporamos en un procesador durante cinco minutos hasta que quede con una textura de masa húmeda o pastosa; la pasamos a un envase y amasamos con un poco de harina de garbanzo o harina de maíz.

6. Luego, con ayuda de un peso, hacemos nuestras albóndigas para que queden de un tamaño proporcional y posteriormente las freímos en nuestro sartén con el aceite bien caliente. Dejamos freír; en cuanto estén doradas, las retiramos, dejamos escurrir y servimos.

Esta deliciosa receta la podemos acompañar con una rica salsa de ajo.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Recetas

Comida

Alimentos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Colombia hoy está en la puerta de la descertificación y adicional a eso tenemos un gobierno que se está aliando con el Cartel de los Soles": expresidente Iván Duque

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Operación militar de EE.UU. en el mar Caribe - Fotos: EFE / X
Despliegue militar

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Más de Entretenimiento

Ver más
Amanda Dudamel | Foto: EFE
Amanda Dudamel

¿Imponiendo moda? El peculiar color que Amanda Dudamel decidió usar en su boda civil en Venezuela

Jennifer Lopez - Foto EFE
Jennifer López

Jennifer López vive incomodo momento luego de que le negaran la entrada a una tienda de Chanel en Estambul: esta fue su reacción

Los estrenos más esperados de Agosto | Foto Canva
Estrenos Netflix

Las series y películas más esperadas que llegan a Netflix en agosto de 2025

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Metro de Bogotá - Foto por Alcaldía Mayor de Bogotá
Metro de Bogotá

Así reaccionaron los sistemas metro de otras ciudades del mundo a la llegada del primer tren del Metro de Bogotá

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Curazao

Curazao confirma llegada de buque destructor de la Armada de Estados Unidos a la isla

Amanda Dudamel | Foto: EFE
Amanda Dudamel

¿Imponiendo moda? El peculiar color que Amanda Dudamel decidió usar en su boda civil en Venezuela

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Río Sena, París (AFP)
Francia

Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

Conflicto entre Israel y Hamás - AFP
Conflicto

"Las dos opciones que tiene Israel son malas": analista en Medio Oriente sobre conflicto entre país hebreo y Hamás

Jennifer Lopez - Foto EFE
Jennifer López

Jennifer López vive incomodo momento luego de que le negaran la entrada a una tienda de Chanel en Estambul: esta fue su reacción

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano