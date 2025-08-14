NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Christian Nodal

Polémica entrevista a Christian Nodal: reveló que comenzó a salir con Ángela Aguilar cuando ella era menor de edad y solo una semana después de terminar con Cazzu

agosto 14, 2025
Por: Diana Pérez
Christian Nodal, Angela Aguilar y Cazzu | Foto: EFE
Además, admitió que en ese entonces que salió por primera vez con Angela ella era menor, pues tenía 16 años; mientras que él tenía 21 años.

La relación entre los cantantes mexicanos Christian Nodal y Angela Aguilar ha estado llena de mucha controversia.

El romance entre ambos ha estado plagado desde sus inicios en acusaciones y rumores de haber sido fruto de una infidelidad mientras Nodal estaba con la cantante argentina Cazzu.

Mucho se ha dicho, pero ha sido el mismo Nodal el encargado de dar su versión de los hechos durante una entrevista con Adela Micha.

En la entrevista, el intérprete de ‘Botella tras botella’ empezó hablando de cómo fue su relación con Cazzu y el convertirse en padre de Inti.

El artista explicó que cuando nació su hija todavía seguía con Cazzu y que lamenta no poder compartir todo el tiempo que quisiera con su hija, pero la diferencia horaria a veces se lo impide.

El cantante se refirió sobre el podcast PLP de Luzu TV en el que participó la intérprete de ‘Nada’ y en donde contó lo que sucedió entre ella, Angela Aguilar y Christian Nodal.

Allí, Cazzu contó que se enteró de la relación de Angela y Christian de la misma manera que todos, por las redes y los medios.

Para Nodal este tipo de declaraciones ocasionó que todo se volviera muy mediático, además, dio fechas de todo, tanto de su ruptura con la ‘Jefa del trap en Argentina’, como del inicio de su relación con Angela.

“Nosotros terminamos la relación el 8 de mayo (de 2024) y hubo mucha confusión porque iba a ser el día del padre en junio”, puntualizó.

Y aseguró que “el peso de cada palabra de ella era el absoluto. Supuestamente surgió de la entrevista que dio mi esposa, en ningún momento se habló de sus sentimientos”.

“Angela no le rompió el corazón a mi hija, solamente hay dos responsables: mi expareja y yo. En la historia con mi expareja nunca entró Angela en el radar. Nunca hubo un mensaje, nunca hablamos, nada. No existía en todo lo que duró mi relación”, agregó.

También comentó que durante su relación con Cazzu: “En una de las sugerencias era yo no tengo ganas de ser la mujer que necesitas, mientras yo no me entere todo va a estar bien. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso”.

“Yo con Angela empiezo a salir el 13 de mayo. En pandemia nosotros tuvimos algo hermoso, conectamos y esa relación no funcionó”, expresó.

Sin embargo, sus palabras generaron polémica puesto que durante la pandemia por covid-19 él estaba de novio con la cantante Belinda.

Christian finalizó el tema pidiéndole perdón a Cazzu, diciendo: “De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”.

