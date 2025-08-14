Quedó boquiabierta: la emotiva reacción de Shakira al cover que hizo Camila Cabello a uno de sus temas más famosos

La cantante estadounidense Camila Cabello sorprendió a sus fans al interpretar uno de los temas más emblemáticos de la colombiana Shakira.

Cabello que actualmente se encuentra recorriendo el mundo con su gira musical ‘Yours, C Tour’ como resultado de su último trabajo discográfico ‘C,XOXO’ lanzado en 2024.

En medio de su gira, la intérprete de ‘Havana’ aterrizó en Taiwán, en donde decidió tomarse el tiempo de hacerle un cover a la canción ‘Si te vas’ de la barranquillera.

El cover lo publicó en su cuenta de TikTok junto a la descripción: “Cantando Shak en la habitación de mi hotel en Taiwán”.

El video no tardó en demorarse en hacerse viral al punto de llegar hasta la colombiana, quien no dudo en halagar a su colega.

Shakira tomó su cuenta para comentar el video de la exintegrante de la agrupación de Fifth Harmony diciendo: “¡Camila linda! Me encanta como le queda ‘Si te vas’ a tu voz”.

La respuesta de a barranquillera ha desatado un sinfín de comentarios en los que los aficionados de ambas piden una colaboración.

‘Si te vas’ es uno de los temas más míticos de Shakira, el cual pertenece al álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’ lanzado en 1998.

La canción es una mezcla entre rock y pop con una letra cargada de emotividad y mucho desamor que conquistó a más de uno.

Camila Cabello ha expresado en varias ocasiones que la barranquillera ha sido una de las artistas que más la ha influenciado desde que era una niña.

Sin embargo, la interacción entre ambas no es nueva ni casual, ya que, en la Semana de la Moda de París en 2023, posaron juntas.

La relación con Colombia tampoco es lejana para la intérprete de ‘Shameless’ quien fue la telonera de la banda británica Coldplay en 2022 cuando pasó por el país con su gira ‘Music of the Spheres’.