Viernes, 22 de agosto de 2025
Beéle

"Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso": la inesperada reacción de expareja de famoso cantante colombiano tras decisión judicial en su contra

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
La justicia colombiana reconoció que el cantante fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y mamá de sus hijos, Camila Andrea Rodríguez.

La justicia colombiana reconoció en las últimas horas que el cantante colombiano Jesús López Orozco, mejor conocido en el mundo artístico simplemente como Beéle, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y mamá de sus hijos, Camila Andrea Rodríguez.

De acuerdo con el fallo, el artista habría sufrido violencia intrafamiliar durante su relación con la influencer, por lo que se dictaron medidas de protección a favor del cantante.

El fallo también incluye restricciones y obligaciones que Camila Andrea Rodríguez tiene que cumplir como participar en formación de manejo de impulsos, control emocional y resolución de conflictos.

Al respecto, Rodríguez se pronunció desde su cuenta de Instagram en donde envió un contundente mensaje.

“Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza. Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso y si me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, añadió.

La Comisaria de Familia de la Comuna 16 de Medellín explicó que Beéle sufrió abuso tanto psicológico como emocional, económico y físico.

“Se dan cuentas de tres agresiones físicas realizadas por la señora [Camila Andrea] Rodríguez Ascanio en contra del señor [Brandon de Jesús] López Orozco y entre sus hallazgos se identifica la ocurrencia de violencia de tipo psicológica y física”, precisa el documento citado por Semana.

La decisión también incluye que Camila se abstenga de hacer menciones públicas o privadas que puedan afectar de manera psicológica o patrimonial a Beéle.

Además, aseguró que el cantante podrá tener y mantener comunicación con sus hijos sin ningún tipo de interferencia.

Por su parte el cantante colombiano no se ha pronunciado al respecto.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

