"La música no tiene idioma": al ritmo de 'Tití me preguntó' en japonés y a gritos en perfecto español Bad Bunny conquistó Tokio con el Spotify Billions Club

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sigue ganándose el corazón de sus fans alrededor del mundo tras su exitosa presentación en el Super Bowl LX del pasado 8 de febrero.

El intérprete de 'Debí tirar más fotos' conquistó, esta vez, a su publicó en Japón, a quienes puso a bailar al ritmo de una nueva versión con una parte en japonés del famoso tema 'Tití me preguntó' y a cantar a gritos con un perfecto español varios de sus más grandes éxitos.

Bad Bunny se presentó en el Tipstar Dome Chiba en Tokio, Japón, en el 'Spotify Billions Club', un evento organizado por la plataforma de streaming de música y podcast.

El boricua hizo una presentación en la que incluyó 29 de sus mejores y más conocidos temas musicales, algunos de ellos de su último álbum de estudio y ganador del premio a 'Mejor álbum del Año' en los Grammy: 'Debí Tirar Más Fotos'.

Al evento asistieron reconocidos artistas de la cultura de la música en Asia como la rapera, cantante e integrante de la banda de Kpop Blackpink, Lisa y el artista Takashi Murakami.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención de todo el mundo son dos cosas: una nueva versión con una parte en japonés del famoso tema 'Tití me preguntó' y el excelente español con el que los fans en Tokio entonaron algunas de las 29 canciones.

En una parte de la presentación, 'Benito' comenzó cantando el primer verso de 'Tití me preguntó' en japonés causando la euforia de sus aficionados, para luego seguir interpretándo el tema en español.

Uno de los videos que más se están haciendo virales es el del ltema 'Baile inolvidable', en donde es escucha a los fanáticos japoneses cantar con un perfecto español.

"Me emociona grandemente oír a los japoneses cantando en español", "¡La multitud cantando en español!", "Bad Bunny no solo ha enaltecido la cultura, las tradiciones y el turismo de Puerto Rico, sino que también ha enaltecido su idioma y el de muchos más", " ¡HOY, muchas más personas en todo el mundo están eligiendo aprender español! Gracias, Benito", son algunos de los comentarios.

Pero las sorpresas no pararon, pues como era de esperarse Bad Bunny interpretó su tema 'Yonaguni' que tiene una letra en español y japonés, un gesto para honrar a los japoneses.

Ante esto, el puertorriqueño destacó: "Este show es prueba de que la música no tiene idioma", así como también envió un mensaje sobre la autenticidad: "No pierdan su tiempo haciéndole caso a comentarios de personas que no te conocen, sé tú mismo, sin importar lo que digan los demás".

Entre los temas que interpretó en su show estuvieron: 'Me porto bonito', 'Nuevayol', 'EoO', 'Yonaguni', 'Baile inolvidable', 'Debí tirar más fotos', 'Dakiti', y 'La canción'.

Este show también marcó un momento histórico en la carrera del reguetonero siento este su primer concierto en Tokio.

"Nuestra primera vez en Tokio, Japón. Este show se trata de celebrar la música latina conquistando el mundo entero", acotó el artista en un video promocional de su concierto.