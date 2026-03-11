NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Colombia

Joven promesa de la música urbana en Colombia falleció tras sufrir un accidente en una motocicleta

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Muerte genérico / FOTO: Canva
Muerte genérico / FOTO: Canva
La noticia de su muerte fue confirmada por la oficina de prensa del joven artista y sus fanáticos están asombrados por su temprana partida.

El cantante barranquillero conocido como Zalek, una de las jóvenes promesas que tenía el género urbano colombiano, falleció el 10 de marzo tras sufrir un accidente en su motocicleta en la ciudad de Medellín.

o

Lo que se conoce del accidente que condujo al joven de 30 años a la muerte es que iba en su moto por una vía de Medellín cuando sufrió un siniestro inesperado y, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida.

La noticia fue confirmada por el reconocido manager de artistas Gus Rincón, quien a través de sus redes sociales lamentó la temprana partida de Zalek: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Zair Guette, mejor conocido como Zalek, era una promesa emergente en la música urbana colombiana y con sus temas “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?” estaba empezando a destacar entre la audiencia.

Su propuesta mezclaba sonidos del regional mexicano, el urbano y ritmos latinos modernos, que ya comenzaban a llamar la atención de la industria.

En su corta trayectoria realizó importantes colaboraciones con reconocidos artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu, según comunicó la oficina de prensa que manejaba la carrera del joven fallecido.

Temas relacionados:

Colombia

Música

Luto

Muerte

Jóvenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos denuncian detenciones arbitrarias y confiscación de bienes por parte del régimen de Delcy Rodríguez

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Robert Duvall, actor (AFP)
Cine

Robert Duvall, estrella de 'El Padrino' y 'Apocalypse Now', murió a los 95 años

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

¿Quién era el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo en el Super Bowl?

Michael B. Jordan protagoniza ‘Sinners’, la película que arrasa en nominaciones en los Oscar 2026-Foto: AFP
Nominados Premios Oscar

Estas son las plataformas en las que puede ver las películas nominadas al Oscar en América Latina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

¿Qué factores influyen en la decisión de posponer la votación de la Ley de Amnistía en Venezuela? Sumario: Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen tres días en huelga de hambre exigiendo liberación inmediata de sus seres queridos. Más de 54 horas de huelga de hambre cumplen familiares de presos políticos en Venezuela, especialmente en las afueras del centro de detención de zona 7 en Caracas, en una protesta desesperada para exigir la liberación de sus seres queridos. La situación se agravó este lunes cuando autoridades impidieron el ingreso de personal médico para atender a manifestantes que presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desmayos. La promesa del régimen de aprobar una ley de amnistía que permitiría la liberación de los "Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela Sumario: Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen tres días en huelga de hambre exigiendo liberación inmediata de sus seres queridos. Más de 54 horas de huelga de hambre cumplen familiares de presos políticos en Venezuela, especialmente en las afueras del centro de detención de zona 7 en Caracas, en una protesta desesperada para exigir la liberación de sus seres queridos. La situación se agravó este lunes cuando autoridades impidieron el ingreso de personal médico para atender a manifestantes que presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desmayos. La promesa del régimen de aprobar una ley de amnistía que permitiría la liberación de los presos políticos ha generado expectativas que, según los familiares, no se han materializado. Al respecto, May Francis Vargas, esposa de Jean Carlos Díaz, recluido hace más de siete meses en el centro de resguardo de Patepalo en Barquisimeto, expresó su apoyo total a las manifestantes. "Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió", declaró. Asimismo, cuestionó la efectividad de la amnistía para casos como el de su esposo, quien enfrenta cargos de terrorismo, asociación para delinquir y traición a la patria, delitos que podrían no estar contemplados en la normativa. "No sé si él va a ser beneficiado de esa ley de amnistía", expresó. Por su parte, Verónica de Luna, cuyo esposo, hijastra y hermana se encuentran detenidos hace 255 días, relató su experiencia: "A nosotros nos sacaron de nuestro hogar. A mí y a mi hijo de 12 años nos dejaron fuera en la calle. Yo por ese momento tenía 32 semanas de embarazo". "Nos sentimos engañados”: familiares de presos políticos cargan contra el régimen venezolano - AFP
Venezuela

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Gendarme argentino, Nahuel Gallo (C) tras su excarcelación - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo manifestó que cuando él considere prudente, denunciará los "crímenes de lesa humanidad" del régimen venezolano

Donald Trump saliendo de la casa Blanca rumbo a Texas - Foto EFE
Donald Trump

Presidente Trump anuncia que es "muy posible" que Estados Unidos realice una "toma amistosa" de Cuba

Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Antonio Ledezma

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre