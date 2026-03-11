Joven promesa de la música urbana en Colombia falleció tras sufrir un accidente en una motocicleta

El cantante barranquillero conocido como Zalek, una de las jóvenes promesas que tenía el género urbano colombiano, falleció el 10 de marzo tras sufrir un accidente en su motocicleta en la ciudad de Medellín.

Lo que se conoce del accidente que condujo al joven de 30 años a la muerte es que iba en su moto por una vía de Medellín cuando sufrió un siniestro inesperado y, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida.

La noticia fue confirmada por el reconocido manager de artistas Gus Rincón, quien a través de sus redes sociales lamentó la temprana partida de Zalek: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Zair Guette, mejor conocido como Zalek, era una promesa emergente en la música urbana colombiana y con sus temas “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?” estaba empezando a destacar entre la audiencia.

Su propuesta mezclaba sonidos del regional mexicano, el urbano y ritmos latinos modernos, que ya comenzaban a llamar la atención de la industria.

En su corta trayectoria realizó importantes colaboraciones con reconocidos artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu, según comunicó la oficina de prensa que manejaba la carrera del joven fallecido.