Jueves, 21 de agosto de 2025
Beéle

El cantante Beéle fue reconocido como “víctima de violencia intrafamiliar”: la justicia responsabilizó a su exesposa

agosto 21, 2025
Por: Diana Pérez
La decisión también incluye que Camila se abstenga de hacer menciones públicas o privadas que puedan afectar de manera psicológica o patrimonial a Beéle.

El cantante colombiano Jesús López Orozco, mejor conocido en el mundo artístico simplemente como Beéle, ganó una importante batalla legal que sostenía con su expareja, Camila Andrea Rodríguez.

Según se conoció, la justicia colombiana reconoció que el intérprete de ‘Frente al mar’ fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su expareja y mamá de sus hijos, Camila.

De acuerdo con el fallo, el artista habría sufrido violencia intrafamiliar durante su relación con la influencer, por lo que se dictaron medidas de protección a favor del cantante.

Además, de que el fallo también incluye restricciones y obligaciones que Camila tiene que cumplir como participar en formación de manejo de impulsos, control emocional y resolución de conflictos.

La justicia colombiana también aseguró que el cantante podrá tener y mantener comunicación con sus hijos sin ningún tipo de interferencia.

o

Según informó el medio Semana, la Comisaria de Familia de la Comuna 16 de Medellín explicó que en los documentos, se revisaron pruebas técnicas y documentales.

Al revisar dichas pruebas se llegó a la conclusión de que Beéle sufrió abuso tanto psicológico como emocional, económico y físico.

“Se dan cuentas de tres agresiones físicas realizadas por la señora [Camila Andrea] Rodríguez Ascanio en contra del señor [Brandon de Jesús] López Orozco y entre sus hallazgos se identifica la ocurrencia de violencia de tipo psicológica y física”, precisa el documento citado por Semana.

Sobre el fallo, Camila se pronunció desde su cuenta de Instagram en donde dijo por medio de sus historias que: “Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza”.

“Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso y si me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, añadió.

