NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy | Foto EFE
Karol G

Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa"

agosto 14, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La cantante colombiana protagonizará el espectáculo de medio tiempo durante un partido histórico de la NFL en Brasil, el próximo 5 de septiembre.

Por primera vez, la NFL transmitirá un partido de temporada en exclusiva y de forma gratuita a través de YouTube para todo el mundo, marcando un momento histórico tanto para la liga como para la plataforma. Este evento global estará lleno de sorpresas y contará con la participación de figuras destacadas del deporte y la música.

o

El encuentro será entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs, y se jugará en la Arena Corinthians, en São Paulo, Brasil. Más allá del aspecto deportivo, este juego ha generado gran expectativa por su relevancia mediática y cultural. Uno de los jugadores estrella de los Chiefs es pareja de la cantante Taylor Swift, lo que ha atraído aún más atención al evento.

El show del medio tiempo estará liderado por Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy. La cantante colombiana fue anunciada como la figura principal bajo el lema: “Celebrando los sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”.

La artista, que recientemente alcanzó el puesto número 1 en Billboard con su álbum Tropicoqueta, expresó su emoción en un comunicado oficial:

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí”.

El evento también contará con otras presentaciones especiales. La brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil, mientras que el reconocido saxofonista y compositor de jazz Kamasi Washington hará lo propio con el himno nacional de Estados Unidos.

Desde YouTube, Angela Courtin, vicepresidenta de marketing y de deportes y entretenimiento, destacó la importancia del evento:

“Esta transmisión es un momento histórico en nuestra asociación con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores colisionarán de manera poderosa”.

También subrayó que esta colaboración va más allá del juego:

“No se trata solo de un partido; es una declaración de que el futuro de los deportes en vivo y el entretenimiento es global y conectado”.

o

El pre-show dará inicio a las 7:00 p.m. y podrá disfrutarse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de la NFL en YouTube.

Temas relacionados:

Karol G

NFL

Deportes

YouTube

Cantante

Reguetón

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Cualquiera puede ser víctima de una detención arbitraria en Venezuela": Clara del Campo, encargada senior de campañas para las Américas de Amnistía Internacional

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Entretenimiento

Ver más
Actor Matthew Perry | Foto: AFP
Matthew Perry

Médico se declara culpable de suministrar drogas al actor Matthew Perry

La actriz Paola Rey - Canal RCN
Actriz

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, confirma el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: "Fue de mutuo acuerdo"

Mara Wilson - EFE
Celebridades

Así fue captada Mara Wilson, protagonista de Matilda, en una finca silletera de Medellín previo a las Feria de las Flores

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Barack Obama y Donald Trump (EFE)
Barack Obama

'Rifirrafe' entre Trump y Obama: el expresidente demócrata calificó las acusaciones del mandatario como "ridículas"

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Jen Pawol - AFP
Deportes

Esta fue la primera mujer en arbitrar un partido de las Grandes Ligas de Béisbol: "Soy consciente de la magnitud"

Vinícius Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Vinicius Jr.

"Idénticos": Vinícius Júnior presenta su estatua de cera en icónico lugar de Brasil

Colombia destaca como el único país de Sudamérica seleccionado para participar en este programa | Foto EFE
Nasa

NASA y MinCiencias impulsan programa para que colombianos participen en proyectos espaciales: así puede inscribirse

Pelea en la tribuna del estadio en el partido entre Once Caldas y Huracán / FOTO: EFE
Copa Sudamericana

La pelea que se desató en el estadio entre hinchas de Huracán y el Once Caldas tras el gol de Dayro Moreno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano