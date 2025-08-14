Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa"

Por primera vez, la NFL transmitirá un partido de temporada en exclusiva y de forma gratuita a través de YouTube para todo el mundo, marcando un momento histórico tanto para la liga como para la plataforma. Este evento global estará lleno de sorpresas y contará con la participación de figuras destacadas del deporte y la música.

VEA TAMBIÉN Los 5 anillos de compromiso más caros de la historia: uno fue adquirido por un futbolista o

El encuentro será entre Los Angeles Chargers y los Kansas City Chiefs, y se jugará en la Arena Corinthians, en São Paulo, Brasil. Más allá del aspecto deportivo, este juego ha generado gran expectativa por su relevancia mediática y cultural. Uno de los jugadores estrella de los Chiefs es pareja de la cantante Taylor Swift, lo que ha atraído aún más atención al evento.

El show del medio tiempo estará liderado por Karol G, una de las artistas latinas más influyentes del momento y ganadora de tres Latin Grammy. La cantante colombiana fue anunciada como la figura principal bajo el lema: “Celebrando los sonidos de América Latina a través del entretenimiento del día del partido”.

La artista, que recientemente alcanzó el puesto número 1 en Billboard con su álbum Tropicoqueta, expresó su emoción en un comunicado oficial:

“He visto muchos shows de medio tiempo de la NFL a lo largo de los años y ahora tener esta oportunidad de llevar mi música a este escenario global significa mucho para mí”.

El evento también contará con otras presentaciones especiales. La brasileña Ana Castela interpretará el himno nacional de Brasil, mientras que el reconocido saxofonista y compositor de jazz Kamasi Washington hará lo propio con el himno nacional de Estados Unidos.

Desde YouTube, Angela Courtin, vicepresidenta de marketing y de deportes y entretenimiento, destacó la importancia del evento:

“Esta transmisión es un momento histórico en nuestra asociación con la NFL, donde los mundos del fútbol americano, la música y los creadores colisionarán de manera poderosa”.

También subrayó que esta colaboración va más allá del juego:

“No se trata solo de un partido; es una declaración de que el futuro de los deportes en vivo y el entretenimiento es global y conectado”.

VEA TAMBIÉN Bogotá se encuentra entre las 100 mejores ciudades del mundo para estudiar, según nuevo informe o

El pre-show dará inicio a las 7:00 p.m. y podrá disfrutarse en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de la NFL en YouTube.