Bogotá se encuentra entre las 100 mejores ciudades del mundo para estudiar, según nuevo informe

La capital de Colombia ha sido reconocida por su capacidad para combinar historia y modernidad, así como por su diversidad cultural, su crecimiento económico y su variada oferta gastronómica.

En la edición más reciente del QS Best Student Cities Ranking, un listado que evalúa los mejores destinos del mundo para quienes desean estudiar en el extranjero, Bogotá se ubicó entre las 100 mejores ciudades con una puntuación de 61,4. Superó a otras importantes urbes como São Paulo, Monterrey y Houston.

Este ranking internacional considera varios aspectos clave, como:

Calidad de las universidades

Mezcla y diversidad de estudiantes

Atractivo general de la ciudad

Presencia de empleadores

Asequibilidad

Opiniones de los estudiantes

Bogotá fue especialmente valorada por sus excelentes perspectivas laborales. Según el informe, su actividad empleadora es dinámica, lo que sugiere que los graduados son altamente atractivos para las empresas de la región.

Asimismo, el ranking destaca que “en Bogotá no te aburrirás”, gracias a su vibrante vida cultural y social. La ciudad ofrece una amplia variedad de espacios públicos, museos, actividades diurnas y nocturnas.

Entre los eventos más representativos se encuentran el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá uno de los festivales de artes escénicas más importantes del mundo, así como los festivales gratuitos Rock al Parque y Salsa al Parque, que reúnen anualmente a más de 400.000 personas.

En el listado de este año, Seúl se posicionó como la mejor ciudad para estudiantes, seguida de Tokio y Londres.

Para ser considerada en este ranking, una ciudad debe tener más de 250.000 habitantes y contar con al menos dos universidades que figuren en el QS World University Rankings.

La inclusión de Bogotá en este prestigioso listado representa un avance significativo tanto para la ciudad como para el país. Destaca la calidad de sus instituciones educativas, su ambiente inclusivo para los estudiantes y un costo de vida relativamente accesible.