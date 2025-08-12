NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Bogotá figura entre las mejores 100 ciudades para estudiar | Foto Canva
Bogotá figura entre las mejores 100 ciudades para estudiar | Foto Canva
Colombia

Bogotá se encuentra entre las 100 mejores ciudades del mundo para estudiar, según nuevo informe

agosto 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un reciente ranking destaca a las principales ciudades del mundo como destinos ideales para estudiantes internacionales, y Bogotá figura entre ellas.

La capital de Colombia ha sido reconocida por su capacidad para combinar historia y modernidad, así como por su diversidad cultural, su crecimiento económico y su variada oferta gastronómica.

o

En la edición más reciente del QS Best Student Cities Ranking, un listado que evalúa los mejores destinos del mundo para quienes desean estudiar en el extranjero, Bogotá se ubicó entre las 100 mejores ciudades con una puntuación de 61,4. Superó a otras importantes urbes como São Paulo, Monterrey y Houston.

Este ranking internacional considera varios aspectos clave, como:

  • Calidad de las universidades
  • Mezcla y diversidad de estudiantes
  • Atractivo general de la ciudad
  • Presencia de empleadores
  • Asequibilidad
  • Opiniones de los estudiantes

Bogotá fue especialmente valorada por sus excelentes perspectivas laborales. Según el informe, su actividad empleadora es dinámica, lo que sugiere que los graduados son altamente atractivos para las empresas de la región.

Asimismo, el ranking destaca que “en Bogotá no te aburrirás”, gracias a su vibrante vida cultural y social. La ciudad ofrece una amplia variedad de espacios públicos, museos, actividades diurnas y nocturnas.

Entre los eventos más representativos se encuentran el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá uno de los festivales de artes escénicas más importantes del mundo, así como los festivales gratuitos Rock al Parque y Salsa al Parque, que reúnen anualmente a más de 400.000 personas.

En el listado de este año, Seúl se posicionó como la mejor ciudad para estudiantes, seguida de Tokio y Londres.

o

Para ser considerada en este ranking, una ciudad debe tener más de 250.000 habitantes y contar con al menos dos universidades que figuren en el QS World University Rankings.

La inclusión de Bogotá en este prestigioso listado representa un avance significativo tanto para la ciudad como para el país. Destaca la calidad de sus instituciones educativas, su ambiente inclusivo para los estudiantes y un costo de vida relativamente accesible.

Temas relacionados:

Colombia

Capital

Bogotá

Educación

Universidad

Ranking

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Chyno Miranda, cantante venezolano - Foto de referencia: EFE
Chyno Miranda

Semblante de Chyno Miranda preocupa a sus seguidores: así se le vio con Nacho y Gente de Zona

Jhayco | Foto: AFP
Cantante

Revelan imagen del arresto del reguetonero puertorriqueño Jhayco por presunta posesión de drogas en Florida: “tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Shakira en el Sofi Stadium de Los Ángeles - Foto AFP
Shakira

"Falta que me pongan a cocinar": Shakira comparte video conduciendo con su equipo en Los Ángeles y asegura que le toca hacer "de todo"

Chyno Miranda, cantante venezolano - Foto de referencia: EFE
Chyno Miranda

Semblante de Chyno Miranda preocupa a sus seguidores: así se le vio con Nacho y Gente de Zona

Mural en el edificio cercano a la estatal petrolera venezolana PDVSA - Foto: EFE
PDVSA

Se eleva a cien la cifra de trabajadores petroleros detenidos en Venezuela sin conocer las razones

Marchas a favor a Jair Bolsonaro / FOTO: Captura de pantalla
Jair Bolsonaro

Multitudinarias marchas en Brasil contra el juez sancionado por Estados Unidos por procesar al expresidente Jair Bolsonaro

Homenaje a Miguel Uribe en Bogotá. (EFE)
Miguel Uribe Turbay

"Estamos preocupados por la injerencia del Gobierno en las investigaciones": abogado de Miguel Uribe Turbay tras pedir medidas cautelares a la CIDH

Concierto genérico / FOTO: EFE
Colombia

Popular artista tuvo que interrumpir su concierto en municipio de Colombia porque aseguró que el alcalde “le ofreció darle plomo”

Familiares de víctimas de la mina El Teniente en Chile - Foto EFE
Chile

"Está en curso una querella por cuasi delito de homicidio contra la dirección de la minera": investigan derrumbe de mina El Teniente en Chile que dejó 5 víctimas mortales

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano