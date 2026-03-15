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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Óscar

Premios Oscar: 'Una Batalla Tras Otra' fue elegida como Mejor Película

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Este domingo se celebró la edición número 98 de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

'Una Batalla tras otra', la épica comedia dramática de Paul Thomas Anderson, ganó el Oscar a la Mejor Película este domingo 15 de febrero, el premio más prestigioso de la ceremonia principal de Hollywood.

La película, que ofrece una visión de la América contemporánea, superó a "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Agente Secreto", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sueños de trenes".

A pesar de que "Pecadores", el horror vampiresco de Ryan Coogler, llegó a la gala al frente con un récord de 16 nominaciones, "Una batalla tras otra" dominó, uno a uno, los eventos de la temporada de premios.

Inspirada en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, la cinta sigue a la ficticia organización French 75, un grupo revolucionario de radicales de izquierda que ejecutan una serie de acciones violentas en defensa de causas liberales.

Su obra comienza a descarrilarse cuando rescatan a un grupo de migrantes de un centro de detención en la frontera de Estados Unidos con México, y una de las figuras del grupo, Perfidia Beverly Hills (Taylor), se gana un enemigo de peso: el rígido coronel Steve Lockjaw (Penn).

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Este encuentro derivará en la eventual huida de Perfidia, que empuja a su amante, un experto en explosivos llamado Pat (DiCaprio), a partir a la clandestinidad con el bebé de la pareja.

Mientras tanto, Lockjaw caza uno a uno a los miembros restantes de French 75 y se involucra con un grupo de supremacistas blancos llamado los Aventureros de Navidad.

Dieciséis años después, Pat, bajo otra identidad, la de Bob Ferguson, vive con su ahora hija adolescente Willa (Chase Infiniti) aislado del mundo.

En constante paranoia, se ve obligado a volver al ruedo luego de años de alcohol y marihuana, cuando Willa desaparece a medida que Lockjaw los acecha para cerrar las cuentas pendientes.

El personaje de DiCaprio, en bata de baño, moño mal hecho, lentes oscuros y con su memoria de pez, emprende una búsqueda desesperada para rescatar a su hija.

"Me encanta la idea de que esperas que este personaje va a usar sus grandes habilidades de espionaje, pero no puede recordar las claves", dijo DiCaprio a los periodistas en septiembre durante el lanzamiento del filme.

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