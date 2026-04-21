NTN24
Martes, 21 de abril de 2026
Martes, 21 de abril de 2026
Ronaldinho

Ronaldinho lanza dura confesión en su documental de Netflix: "No estuve, fue un error"

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
El astro brasileño ofreció detalles de sus excesos y errores, mismos que marcaron su vida más allá de las canchas de fútbol.

El exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho lanzó una dura confesión en su recién estrenada serie documental de Netflix, 'Ronaldinho: El Único'.

o

En dicho material audiovisual, 'Dinho' no solo repasó sus logros en materia deportiva, pues también abrió su corazón.

El astro brasileño ofreció detalles de sus excesos y errores, mismos que marcaron su vida más allá de las canchas de fútbol.

El campeón del mundo, de Champions, Libertadores, Balón de Oro, y más, se refirió a su desconexión en momentos clave debido a su estilo de vida y a sus compromisos en el mundo del balompié.

o

Uno de los temas en los que el el exjugador se mostró más sensible en su serie documental fue la paternidad.

El exfutbolista con pasado en el Barcelona, PSG, entre otros clubes, afirmó que no estuvo en el nacimiento de su único hijo.

"No estuve en el nacimiento de mi hijo, estaba jugando (con el Barcelona), ahora lo veo y reflexiono, cometí un error", expresó 'la sonrisa del fútbol'.

No obstante, desde hace muchos años, hasta la actualidad, la relación de 'Dinho' con su hijo es muy buena. Su primogénito, de hecho, describe el vínculo con su padre como "muy bueno, lleno de complicidad y amistad".

o

Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho Gaúcho, es un exfutbolista brasileño que jugaba como centrocampista o delantero, y fue mundialmente reconocido como uno de los jugadores y talentos más grandes en la historia del fútbol.

Temas relacionados:

Ronaldinho

Serie

Documental

Netflix

Brasil

Barcelona

Fútbol

Streaming

FC Barcelona

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Doloroso caso del menor Jonathan Muir Burgos, preso por la dictadura de Cuba: "Su vida corre peligro; lo están torturando", dice el padre

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un golpe a las fuentes de ingreso del régimen": Juan Sebastián Chamorro sobre sanciones de EE. UU. contra el círculo más cercano del dictador nicaragüense Daniel Ortega

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares de EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Dictadura en Cuba

"Tienen una pequeña oportunidad para llegar a un acuerdo": Departamento de Estado confirma a NTN24 conversaciones directas con el régimen de Cuba

Familiares presos políticos en Venezuela - Foto: AFP
Presos políticos

“Es toda una sociedad que vive bajo la injusticia”: exprisionero político ante las nuevas medidas de excarcelación del régimen venezolano

Operaciones de EE. UU. en aguas internacionales - Foto: Departamento de Guerra
Buque

Estados Unidos interceptó un buque sin nacionalidad en el Indo-Pacífico: "Las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados"

Foto de referencia (Canva)
Bogotá

Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y el Estrecho de Ormuz - Fotos: EFE
estrecho de Ormuz

La compleja situación en el estrecho de Ormuz a falta de dos días para que venza el nuevo plazo de Trump al régimen iraní: "Hay una presión real sobre Irán"

Más de Deportes

Ver más
Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

FIFA anuncia fecha de última venta de entradas para el Mundial 2026: será de manera directa y por orden de ingreso al portal

Luis Enrique Martínez, exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Champions League

"Para mí es un partido trampa": Luis Enrique en la previa del Liverpool vs. PSG en Anfield

Oliver Bearman | Foto: EFE
Fórmula 1

La FIA estaría contemplando hacer "ajustes" al nuevo reglamento de la Fórmula 1 tras el fuerte accidente que sufrió el piloto Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/
Administración Trump

Régimen de Irán promete "responder pronto" por ataque y decomiso de EE. UU. a uno de sus cargueros

Estrecho de Ormuz - CGRI
estrecho de Ormuz

Aterrador: Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció “rutas alternativas” para buques que transiten por el estrecho de Ormuz sin caer en las “minas marinas”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
estrecho de Ormuz

Trump anuncia el bloqueo de EE. UU. del estrecho de Ormuz y advierte a los barcos del régimen de Irán: "Si se acercan, serán eliminados"

La pasión de Cristo | Foto: EFE
La pasión de Cristo

Fecha de estreno, un nuevo elenco y diferente trama: todo lo que se sabe de la cinta "La Pasión de Cristo: Resurrección" bajo la dirección de Mel Gibson

Donald Trump, presidente de los EE.UU. - Foto: AFP
Donald Trump

"Por cierto, Cuba es la siguiente, pero hagan como si no hubiera dicho eso": Trump lanza advertencia desde Miami

Ataques de Israel contra objetivos de Hamás - Captura de video FDI
Israel

Video muestra cómo las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron cuatro rutas de túneles subterráneos de Hamás en Gaza

Ryan Gosling durante la película 'Project Hail Mary'-Foto: EFE
taquilla

Esta es la película de ciencia ficción que sigue reinando en la taquilla mientras otra esperada cinta de terror fracasa en su primer fin de semana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre