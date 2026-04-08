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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Kanye West

Prohíben la entrada a Reino Unido a Kanye West por comentarios antisemitas y se canceló importante festival de música: "su presencia no favorecería el bien público"

abril 8, 2026
Por: Diana Pérez
Kanye West | Foto: EFE
Kanye West | Foto: EFE
En enero de 2025, el exesposo de Kim Kardashian apuntó contra la comunidad judía tras un incidente ocurrido en los Grammy de ese año.

En las últimas horas el artista Kanye West se ha vuelto noticia en todo el mundo luego de conocerse que el gobierno británico le prohibió la entrada a su territorio, una medida que obligó a la cancelación de importante festival de música.

Debido a sus pasadas y polémicas declaraciones antisemitas, el gobierno británico tomó la decisión de prohibirle la entrada al famoso rapero.

El Ministerio del Interior informó que, el departamento británico que se encarga de las gestiones migratorias, afirmó que a Ye se le negó la solicitud de ingreso al país, esto porque, según detalla el comunicado, "su presencia en el Reino Unido no favorecería el bien público".

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Esto puso fin al intenso debate que se dio en redes sobre la participación del rapero en el famoso evento 'Festival Wireless'.

Antes de la prohibición del gobierno británico, varias marcas que patrocinaban el festival decidieron apartarse tras conocerse que West sería el que encabezaría el evento. Pese a esto, desde la organización afirmaron seguir firmes con la realización del festival.

No fue hasta que el gobierno le prohibió la entrada a Kanye cuando los organizadores anunciaron la cancelación del espectaculo. Por medio de un comunicado, Festival Republic informó: "se cancela el Festival Wireless y se reembolsará el importe a todos los dueños de entrada".

Mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo desde su cuenta en la red social de X: "Kanye West nunca debería haber sido invitado a encabezar Wireless".

"Este gobierno se mantiene firmemente junto a la comunidad judía, y no nos detendremos en nuestra lucha por enfrentar y derrotar el veneno del antisemitismo", añadió.

Y puntualizó que siempre "tomaremos las acciones necesarias para proteger al público y defender nuestros valores".

El martes, antes de la prohibición, el intérprete de 'Donda' hizo un pedido para que se le permitiera entrar al país. Desde su cuenta de Instagram, Ye dijo querer volver a Londres para poder llevar "unidad y paz" por medio de su música.

"Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía en Reino Unido, para escuchar", aseveró.

West se refirió a sus comentarios antisemitas de hace unos meses diciendo: "sé que las palabras no son suficientes. Tendré que mostrar el cambio a través de mis acciones. Si están abiertos, aquí estoy".

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En enero de 2025, el exesposo de Kim Kardashian apuntó contra la comunidad judía tras un incidente ocurrido en los Grammy de ese año. La polémica vino cuando su esposa, Bianca Censori se quitó el abrigo y mostró su desnudez en plena alfombra roja.

A pocos días del suceso, Kanye se pronunció a través de sus redes sociales en donde lanzó fuertes comentarios para quienes criticaron su matrimonio y su parición en la alfombra roja de los Grammy.

“Tengo dominio sobre mi esposa”, escribió el rapero y, agregó que, “Ella está con un multimillonario, ¿por qué escucharía a cualquiera de ustedes y sin dinero?”, puntualizó.

De acuerdo con el rapero, “los estereotipos racistas existen por una razón y todos son verdaderos. Algunos de mis mejores amigos son judíos y no confío en ninguno de ellos”, escribió en uno de los tuits que luego borró.

Además, afirmó amar a Hitler y se autodenomino como "nazi". West calificó el antisemitismo como “una tontería que inventaron los judíos” y escribió que “ni siquiera sabe qué diablos significa”.

“Nunca me disculparé por mis comentarios judíos. Puedo decir lo que quiera para siempre”, continuó, ¿qué te parece esa disculpa?", agregó.

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