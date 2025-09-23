NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Martes, 23 de septiembre de 2025
Música

¿Qué son los ‘Coffee raves’, la nueva tendencia global?

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Flash Fashion
La experiencia que está redefiniendo el entretenimiento urbano combina música electrónica, café como especialidad y una nueva comunidad.

Bogotá de unió a la tendencia mundial de los ‘Coffee raves’, una experiencia que se ha vuelto tendencia en el mundo al ofrecer una alternativa a las personas que ya no disfrutan tanto la noche como antes.

Se trata de una reunión en clubes con música electrónica, café como especialidad y una comunidad que la integran en su mayoría personas de la generación Z y los millenials, y propone una alternativa a los espacios tradicionales.

Washington DC, Sidney y ahora en Bogotá, los ‘Coffee Raves’ se convirtieron en el fenómeno más inesperado del entretenimiento urbano.

Este fin de semana se vivió en la capital colombiana la duodécima versión de Latte Sessions, un encuentro donde el alma y el café crearon lazos con la música.

Juan Sebastián Vásquez, cofundador del Latte Sessions, habló con Flash Fashion acerca de este evento: “el éxito de este proyecto es que ha sido una propuesta muy fresca para la ciudad y para la cultura, hemos abarcado muchas edades desde los 20 hasta los 40 o 50 y ha sido muy bonito porque es gente que le gusta socializar con la gente, pero ya no le gusta salir de noche”.

Los ‘Coffee Raves’ no solo una moda pasajera, sino que representan un cambio cultural hacia el entretenimiento consciente.

Lila, otra de las cofundadoras de Latte Sessions, aseveró que preparan para noviembre el aniversario de su evento: “el 29 de noviembre será el aniversario a Latte y queremos hacer como un minifest donde vamos a recibir alrededor de 2500 personas la idea es que inicie en la mañana y finalice en la tarde, con muy buen house y otros géneros de la música electrónica”.

Temas relacionados:

Música

Bogotá

Entretenimiento

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Muchos jóvenes ven la posibilidad de escapar de la barbarie en la isla y terminan en una situación peor": Comisionada de la CIDH sobre cubanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿El uso del acetaminofén en el embarazo está corelacionado con el autismo?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Zelenski y Trump se reúnen en la ONU para discutir la guerra en Ucrania y estrategias contra Rusia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Maduro está angustiado, le tienen el pie en el cuello": expresidente Iván Duque sobre carta de la cabeza del régimen a Donald Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Javier Milei y Donald Trump en la Asamblea General de la ONU - Foto EFE
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

Banderas de Palestina y la UE (AFP)
Palestina

¿Qué significa reconocer el Estado palestino? Esto dicen los expertos

Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Gustavo Petro

"EE.UU. y República Dominicana serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos": Petro sobre ataque a narcolancha en el Caribe

Nicolás Maduro´y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

Maduro promete enviar más cartas a Trump tras rechazo de Washington: "Si cierran una puerta, entras por la ventana"

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Asamblea General de la ONU

"Empezamos a usar el poder supremo del Ejército de EE. UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico lideradas por Maduro": Trump en la ONU

Más de Entretenimiento

Ver más
Festival Cordillera 2025 - Fotos por Páramo Presenta
Festival Cordillera

Festival Cordillera: esto es lo que trae el evento de música en su versión de 2025 en Bogotá

Clara Chía y Gerard Piqué - EFE
Clara Chía

Gerard Piqué y Clara Chía, en medio de rumores de boda: un anillo encendió las especulaciones

Cine de japón con promocionales de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ -Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ como el mejor debut de anime en Estados Unidos: esta es su impresionante recaudación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
COP30 Brasil - Foto: AFP
COP

Cop30: desafíos y oportunidades frente al cambio climático

Primer día del US Open - Foto: AFP
Tenis

"Los niños atrás viendo": duras críticas a tenista que destruyó violentamente su raqueta en el US Open y al que le piden buscar ayuda

Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Miguel Uribe Londoño | Foto AFP News
Colombia

“Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Padre de Miguel Uribe lanza fuertes declaraciones hacia Gustavo Petro

Juan Carlos Pinzón/ exministro de Defensa de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“El gobierno ha tomado unas posturas que le hacen daño a los colombianos”: Exministro Juan Carlos Pinzón tras descertificación de EEUU a Colombia

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Exfuncionario de Trump revela imagen y características de un supuesto búnker de Maduro construido a más de 40 metros de profundidad

Posibles cambios en el 11 titular de Colombia ante Venezuela - Foto AFP
Selección Colombia

Con Muñoz de vuelta a la titular y una novedad en la delantera: este sería el posible once inicialista de Colombia ante Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda