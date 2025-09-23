¿Qué son los ‘Coffee raves’, la nueva tendencia global?

Bogotá de unió a la tendencia mundial de los ‘Coffee raves’, una experiencia que se ha vuelto tendencia en el mundo al ofrecer una alternativa a las personas que ya no disfrutan tanto la noche como antes.

Se trata de una reunión en clubes con música electrónica, café como especialidad y una comunidad que la integran en su mayoría personas de la generación Z y los millenials, y propone una alternativa a los espacios tradicionales.

Washington DC, Sidney y ahora en Bogotá, los ‘Coffee Raves’ se convirtieron en el fenómeno más inesperado del entretenimiento urbano.

Este fin de semana se vivió en la capital colombiana la duodécima versión de Latte Sessions, un encuentro donde el alma y el café crearon lazos con la música.

Juan Sebastián Vásquez, cofundador del Latte Sessions, habló con Flash Fashion acerca de este evento: “el éxito de este proyecto es que ha sido una propuesta muy fresca para la ciudad y para la cultura, hemos abarcado muchas edades desde los 20 hasta los 40 o 50 y ha sido muy bonito porque es gente que le gusta socializar con la gente, pero ya no le gusta salir de noche”.

Los ‘Coffee Raves’ no solo una moda pasajera, sino que representan un cambio cultural hacia el entretenimiento consciente.

Lila, otra de las cofundadoras de Latte Sessions, aseveró que preparan para noviembre el aniversario de su evento: “el 29 de noviembre será el aniversario a Latte y queremos hacer como un minifest donde vamos a recibir alrededor de 2500 personas la idea es que inicie en la mañana y finalice en la tarde, con muy buen house y otros géneros de la música electrónica”.