Domingo, 17 de agosto de 2025
Karol G

"Recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial": Karol G publicó emotivo video cuando cantaba sin saber inglés y brindó un mensaje inspirador

agosto 17, 2025
Por: Miguel Pedreros
La cantante colombiana Karol G en Nueva York-Foto: EFE
La cantante paisa le dio nostalgia al ver sus inicios cantando en videos de YouTube.

Karol G se ha convertido en una de las cantantes más representativas del género urbano y su historia de vida ha sido inspiración para muchos de sus fans, tanto así que ya tiene su propio documental en la plataforma de Netflix.

Precisamente, la cantante colombiana compartió un emotivo video en redes sociales, donde se le observa cantando la canción 'Try Sleeping with a Broken Heart' de Alicia Keys, pero lo curioso es que esta grabación fue mucho antes de su reconocimiento en Colombia, pues en sus inicios, la cantante acostumbraba a subir a YouTube diferentes videos haciendo covers sin saber inglés.

"Acabo de encontrar este video de cuando me grababa videos cantando y los subía a YouTube pensando que alguien podría verme e interesarse por mí", comentó Karol G. "cuando no sabía hablar inglés y cantaba las letras como sonaban y algunas palabras hasta me las inventaba", añadió.

La cantante paisa también expresó que al ver el video siente que han pasado "siete vidas" desde cuando no era conocida por su talento, por lo que siente una enorme nostalgia.

"Pocas veces miro atrás porque siempre estamos ocupados viendo hacia el futuro. Tengo que reconocer que ver atrás y recordar de dónde vengo se siente cada vez más especial", enfatizó en su mensaje.

Su publicación despertó varios aplausos entre sus seguidores, pues ella sigue demostrando que su talento y carisma siguen más vivos que nunca y ha tenido una gran evolución como artista, sin mencionar que ha sido una de las pocas mujeres que logró abrirse paso en el género urbano, el cual era usualmente encabezado por hombres.

La carrera de Karol G ha sido una de las más sólidas entre los artistas colombianos de la última generación, sus recientes trabajos 'Mañana será bonito' y 'Tropicoqueta' han sido un verdadero éxito entre la audiencia latina.

Incluso, la cantante ya fue galardonada con varios premios Grammy Latino en categorías como Álbum de música urbana y Álbum del año y ha sido reconocida en los MTV Video Music Awards y los Premios Billboard Latinos en diversas categorías.

Todo parece indicar que la carrera de Karol G sigue en ascenso, por lo que muchos esperan que siga explorando y fusionando diferentes géneros con el reguetón, pues la cantante en cada álbum se sigue reinventando.

 

