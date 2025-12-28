Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

El 2025 estuvo marcado de grandes estrenos cinematográficos en los que Disney se consolidó como el estudio de cine más exitoso de Hollywood al tener varias de sus películas en el ranking de las cintas más taquilleras del año.

En NTN24 le contamos cuáles fueron las cinco películas más taquilleras de 2025, según datos revelados de la página Box Office Mojo, que recopiló la información de las producciones que llegaron a los cines durante este año.

Cabe mencionar que 'Avatar: Fuego y Ceniza' ocupa el sexto lugar de la taquilla mundial y podría modificar el ranking gracias a su desempeño y recorrido durante el mes de enero de 2026.

5. 'Jurassic World: Rebirth'

La más reciente entrega de la exitosa saga 'Mundo Jurásico' logró la quinta posición con $869,146,189 millones de dólares de los cuales obtuvo $339,640,400 en el mercado estadounidense y $529,505,789 en todo el mundo.

4. 'Una película de Minecraft'

A pesar de las malas críticas, el público abrazó esta adaptación del famoso videojuego. La película recaudó en salas $958,149,195 millones de dólares y se convirtió en el éxito más notorio de taquilla de Warner Bros.

3. 'Lilo & Stitch'

El live-action del clásico animado de Disney fue uno de los mejores estrenos del 2025 y arrasó en la taquilla con $1,038,027,526 de los cuales $423,778,855 fueron en Estados Unidos y logró $614,248,671 a nivel mundial.

2. 'Zootopia 2'

El gran hit de Disney estuvo a cargo de la segunda parte de la exitosa historia de policías en una ciudad gobernada por animales. La película ha obtenido $1,420,881,406 millones de dólares, de los cuales $321,381,406 han sido en Estados Unidos y $1,099,500,000 en el resto del mundo, donde se convirtió en un verdadero éxito en el mercado chino.

1. 'Ne Zha 2'

Para sorpresa de muchos, 'Ne Zha 2', una película animada hecha en China, se ha convertido en el gran éxito del año a pesar de que tuvo un estreno moderado en occidente durante el 2025.

La película animada ha recaudado $2,150,000,000 de los cuales su mayor recaudación estuvo dentro del mercado chino, mientras que en Estados Unidos alcanzó una corta cifra de $23,308,176 millones de dólares.