NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Guns N' Roses

Secretaria de Gobierno de Bogotá no autorizó en primera instancia la realización del concierto de Guns N' Roses

octubre 1, 2025
Por: Diana Pérez
Guns N' Roses | Foto: EFE
Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ya había respondido sobre la falta de permisos para el evento.

Un gran problema se ha presentado a tan solo días de que la mítica banda estadounidense Guns N’ Roses llegue a Colombia con su gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.

Tras la polémica por el concierto cancelado del rapero Kendrick Lamar en el Vive Claro en la capital del país, la secretaria de Gobierno de Bogotá no autorizó, en primera instancia, el concierto de los legendarios artistas.

El concierto, que tiene previsto para llevarse a cabo el 7 de octubre, no cuenta con condiciones favorables de seguridad que permitan que se pueda realizar el espectáculo.

De acuerdo con la resolución número GJR-1425 de 2025 de la secretaria de Gobierno de Bogotá “se niega la autorización del espectáculo público de las artes escénicas denominado Guns N’ Roses”.

La resolución asegura que el evento no acredita “la totalidad de los requisitos legales consagrados en el Decreto Distrital 599 de 2013 y los documentos establecidos en la Resolución 569 de 2014 expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno”.

Según el medio Caracol Radio, la promotora del concierto todavía cuenta con plazo hasta este jueves 2 de octubre para poder presentar la totalidad de los requisitos faltantes para que se pueda realizar el evento.

Entre las exigencias del distrito estaba la seguridad en las gradas, las cuales, tras lo sucedido con el concierto de Kendrick Lamar, se conoció que emiten una vibración fuerte que puede ser perjudicial para los asistentes.

En un documento que emitió el IDIGER luego de la cancelación del espectáculo del rapero se conoció que las vibraciones excesivas “no solo generan molestias a los usuarios, sino que pueden comprometer la integridad, estabilidad y seguridad de la estructura”.

Un problema que según han explicado algunos medios se sabía desde el primer concierto que se dio en el Vive Claro, el de la banda Green Day.

Por ahora, el concierto la mítica banda Guns N’ Roses que se tenía previsto para este martes 7 de octubre está en riesgo de ser cancelado.

Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) ya había respondido sobre la falta de permisos para el evento.

En diálogo con el medio la W Radio, Escobar afirmó que el proceso de permisos no ha sido completado, pese a que el concierto es este fin de semana.

El funcionario señaló que hasta ahora la entidad está revisando toda la información, pero que tiene entendido que: “ellos radicaron la documentación el día viernes en el SUGA, en la plataforma hacia las horas de la tarde”.

“Estamos haciendo todas las verificaciones de esa documentación para podernos pronunciar efectivamente el día de hoy y poder dar la información no solo a quien está desarrollando este evento, sino también, a la opinión pública de manera integral con las otras entidades”, añadió.

El director del IDIGER detalló que cada evento, independientemente que se realice en el mismo escenario o recinto, debe de contar con una evaluación individual y sus respectivos permisos.

Temas relacionados:

Guns N' Roses

Concierto

Bogotá

