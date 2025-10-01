NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Latin Grammy

Ni Maluma, Karol G o Shakira: este es el artista colombiano más nominado a los Latin Grammy 2025

octubre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Grammy - Foto EFE/ Bandera de Colombia - Foto de referencia Canva
La edición número 26 de los prestigiosos premios tendrá lugar a mediados de noviembre.

Un artista colombiano se convirtió recientemente en el compositor del país con más nominaciones para la edición 2025 de los Latin Grammy que tendrán lugar en el 13 de noviembre en el estadio cubierto MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos).

Los Premios Grammy Latinos —como es su nombre en español— son unos prestigiosos galardones en la industria de la música que son entregados en una ceremonia especial por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, multinacional de membresía localizada en Miami.

Para la edición número 26 varias estrellas colombianas lograron ser nominadas a los premios, tales como Karol G, Maluma y Shakira, además de otros varios que se han hecho un nombre importante en la escena musical.

Y es que si bien, los trabajos de los artistas paisas y la barranquillera fueron reconocidos por la academia y tienen posibilidades de llevarse el premio, hay un compositor colombiano que con sus nominaciones superó las de varios íconos de la música en Colombia.

Se trata de Vicente Jiménez Gómez del Barco, conocido artísticamente como Vibarco, quien se convirtió en el compositor colombiano con más nominaciones a los Latin Grammy 2025, acumulando cinco nominaciones directas en varias de las categorías más importantes y otras cinco participaciones adicionales de manera indirecta, para un total de 10 categorías.

Solamente con las nominaciones directas, sin embargo, Vibarco supera a las celebridades musicales, pues Karol G tiene un total de tres nominaciones, todas por su sencillo 'Si antes te hubiera conocido', que tiene opciones de ganar en las categorías de Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Canción Tropical.

Maluma, por su parte, consiguió dos nominaciones, una en la categoría Mejor Canción Urbana con la canción 'Cosas Pendientes' y la otra en Mejor Canción Regional por su colaboración junto a Carín León en 'Si tú me vieras'.

La barranquillera Shakira se hizo con una nominación en la categoría de Mejor Canción Pop con su canción 'Soltera', misma cantidad que Farina y Silvestre Dangond, mientras que Fonseca también obtuvo dos, ambas en la categoría Mejor Canción Tropical, una junto a Rawayana en 'Venga lo que venga' y otra con Rubén Blades en 'Nunca me Fui'.

Nacido en Medellín, Vibarco acaba de lograr un importante hito para su carrera al hacer parte del mayor número de nominaciones para Colombia luego de haber transitado distintas facetas como solista, además de compositor. Sus nominaciones incluyen:

Álbum del Año, por el trabajo discográfico de CA7RIEL & Paco Amoroso titulado Papota.
Canción del Año, con dos nominaciones: El Día del Amigo (también nominada a Mejor Canción Pop) y Tetas de CA7RIEL & Paco Amoroso (también nominada a Mejor Canción Alternativa).

Otro artista que sorprendió por sus nominaciones fue el productor y compositor Manuel Llorente Freire quien, por cuarto año consecutivo, obtuvo cuatro nominaciones a los Grammy latinos.

La carrera de Vibarco, por demás, comenzó en Warner Chappell Music, donde compuso para artistas de talla mundial como Aitana, Beéle, Morat, Anitta, CA7RIEL e incluso, precisamente, para Maluma y Shakira.

A lo largo de su carrera ha recibido nominaciones a los Grammy Anglo y Latin Grammy, además de obtener tres premios ASCAP.

